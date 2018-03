Partiban maradásért játszik a Progym, döntőbe jutásért a Sportklub

Veszélyben. A Steaua kapuja folyamatosan nyomás alatt volt az első két meccsen. Archív • Fotó: Gecse Noémi

Hozótól megtudtuk, hogy Papp Szabolcs és Rokaly Szilárd továbbra is sérüléssel küszködik, így rájuk nem számíthatnak. Rajtuk kívül mindenki egészséges, eltiltott játékos sincs a csíki keretben.

Ugyanakkor hozzátette: „Nem adtuk fel! A fiúkkal is azt beszéltük, hogy el kell felejteni, ami eddig volt, és itthon úgy állni a jégre, hogy győzelmet ünnepelhessünk a meccs végén. Itt most nem lehet semmiféle kifogás, nem mondhatjuk, hogy nem tudjuk felvenni a ritmust. Mindenki száz százalékig oda kell tegye magát, és ha hibázik valaki, akkor küzdenünk kell azért, hogy a hibát kijavítsuk. Ehhez nagy szükség van a szurkolók segítségére is. Számítunk a támogatásukra” – fogalmazott Barabás.

Ajánlott időben érkezni

A Gyergyószentmiklósi Progym–Brassói Corona párharc harmadik mérkőzése csütörtökön 18.30-kor kezdődik. A házigazdák kérik a nézőket, hogy lehetőleg érkezzenek időben, ne alakuljon ki tumultus a kezdés előtti percekben, és mindenki rendben be tudjon jutni, végignézhesse az összecsapást.

Jegyeket elővételben délután négyig lehet vásárolni a jégpályán a Progym irodájában, a Ben Com Mixt Virág-negyedi festéküzletében és a Kobezol főtéri boltjában. Elővételben felnőtteknek 15 lej, a helyszínen 20 lejbe kerül egy belépő. Gyermekek és nyugdíjasok 10 lejért válthatnak jegyet.

Az elődöntők párharcai

Csíkszeredai Sportklub–Bukaresti Steaua 2–0

1. mérkőzés: Csíkszeredai Sportklub–Bukaresti Steaua 9–1 (6–0, 0–0, 3–1)

2. mérkőzés: Csíkszeredai Sportklub–Bukaresti Steaua 7–0 (3–0, 1–0, 3–0)

3. mérkőzés: Bukaresti Steaua–Csíkszeredai Sportklub – csütörtök, 18 óra

Brassói Corona–Gyergyószentmiklósi Progym 2–0

1. mérkőzés: Brassói Corona–Gyergyószentmiklósi Progym 5–1 (0–0, 4–1, 1–0)

2. mérkőzés: Brassói Corona–Gyergyószentmiklósi Progym 6–1 (3–0, 2–0, 1–1)

3. mérkőzés: Gyergyószentmiklósi Progym–Brassói Corona – csütörtök, 18.30

4. mérkőzés (ha kell): Gyergyószentmiklósi Progym–Brassói Corona – péntek, 18.30

5. mérkőzés (ha kell): Brassói Corona–Gyergyószentmiklósi Progym – vasárnap, 18.30