Parádéra is futotta az SZKC-tól

• Fotó: Barabás Ákos

Elég sokan kilátogattak vasárnap délben az utolsó mérkőzésre is, körülbelül 400 néző gyűlt össze az udvarhelyi sportcsarnokban az SZKC–CSM Focșani meccsre. Erre a találkozóra már visszatért az udvarhelyiek edzője, Dragan Djukic is, de Vilovszki Uros még nem (csapataikkal kiestek az Eb-ről), mint ahogy Baranau és Szaldacenka sem (még versenyben vannak a fehérorosz válogatottal), illetve az ukrán Szadovij sem volt jelen.

Térfélcsere után is a focșani-i gárda talált be először, ám ezúttal jött is a válasz azonnal. A 45. percben már hattal vezetett az SZKC, melynél ezúttal Tálas Huba volt a gólgyár felelős vezetője.

Mindkét kapus remekelt az udvarhelyieknél, Da Rosa az első félidőben áltt be, és még gólt is szerzett az üresen hagyott hálóba,

Buzogány pedig a második félidőben parádézott: ziccert fogott, hetest hárított, és az akcióknál is nagyszerűen teljesített.

Az 53. percben Dragan Djukics időt kért, és kizárólag belföldi játékosokat küldött a pályára (Buzogány mellett Csog, Fekete, Balázs, Voinea, Ghiță és Mihalcea). Igaz, ez a felállás nem tartott sokáig, Feketét hamar váltotta Milos Dragas, majd Krivokapic is beállt, de a közönséget is szórakoztatták a játékosok, kínai csellel is szereztek gólt: Mihalcea passzából Csog volt eredményes.