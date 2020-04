Papp Szabolcs: minden sportoló azt szeretné, hogy a pályán harcolja ki a bajnoki címet

Eddig még soha nem fejeződött be ilyen korán a jégkorongidény Papp Szabolcs számára, így sok időt tölthet családjával. A Csíkszeredai Sportklub csapatkapitányának hiányzik a napi rutin, az edzések, de gyerekeivel mindennap végez valamilyen mozgást az udvaron.

Papp Szabolcs, a Sportklub csapatkapitánya • Fotó: Pinti Attila

Papp Szabolcs, a Sportklub csapatkapitánya az egyik legtapasztaltabb jégkorongozó a kék-fehérek együtteséből. A Segesváron született, de már kicsi korától Csíkszeredában élő jégkorongozó sportos családban nőtt fel: édesapja és nagybátyja is futballozott, öccse, Papp Róbert Flórián pedig kitűnő eredményeket elérő cselgáncsozó.

– Milyennek ítéli meg a kurtára sikeredett hokiidényt?

– Elöljáróban nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a múlt nyáron minőségi játékosokat igazolt a Sportklub, olyanokat, akiket az edző ismert, már dolgozott velük, így összeállhatott egy jó csapat. Az alapszakaszban nagyon jól ment a játék, majd következett egy hullámvölgy. Szerintem nincs is olyan csapat, amely ne esne át hasonló időszakon, de a mi esetünkben erre még rátett egy lapáttal az is, hogy pont akkor ért el bennünket egy sérüléshullám.

A rájátszásra szerencsére felépültek sérültjeink, így ismét jó formába került a csapat. Sajnálom, hogy a koronavírus-járvány megjelenése miatt így lett vége a bajnokságnak, így lettünk elsők a Fradival megosztva az Erste Ligában.

Minden sportoló azt szeretné, hogy a pályán, a jégen harcolja ki a bajnoki címet. A három célkitűzésből kettőt teljesítettünk, megnyertük a Román Kupát és az Erste Ligát.

A román bajnokságban nem hirdettek bajnokot, és ez így jó, mert még az alapszakasz sem fejeződött be.

– Szezon közben volt egy komolyabb sérülése. Rendbe jött?

– Igen, kézfej-szalagszakadást szenvedtem, ebből valamennyire felépültem. Megnézte egy miskolci orvosprofesszor, és abban egyeztünk meg, hogy játszhatok az idény végéig, majd megműt. A műtét szükséges, ha hokizok, ha nem. Ez azonban a kialakult vészhelyzet miatt most nem aktuális.

– Hogyan éli meg ezeket a napokat, sikerül testmozgást, edzéseket végeznie?

– Próbálom maximálisan kihasználni ezeket a napokat, amikor a család mind az öt tagja együtt lehet. Két fiam és egy kislányom van, velük több időt tölthetek. Szerintem eddig sem volt, de ezután sem lesz ilyen időszak, amikor reggeltől estig együtt lehet a család. Szerencsére magánházban lakunk, naponta kimegyünk a gyerekekkel az udvarra mozogni, játszani, edzeni.

Nekünk, jégkorongozóknak ez egy levezetési, illetve rekuperációs időszak.

Most lenne az ideje a legérdekesebb mérkőzéseknek a labdarúgó Bajnokok Ligájában, most lenne időm nézni ezeket, de sajnos ezek is elmaradtak. Naponta tartom a kapcsolatot a csapattársakkal, és bár korlátozottak a lehetőségek, tilos edzőtermekbe, uszodába menni, mindenki megpróbál a lehetőségek szintjén valamilyen formában testmozgást végezni. Többen naponta futnak, mások pedig kerékpároznak. Fontos, hogy kerüljük a csoportos edzéseket, szurkolóink pedig vigyázzanak magukra, találkozzunk ősszel, egészségesen a jégpályán.