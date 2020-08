Pályán a román és magyar együttesek az Európa Ligában

• Fotó: Facebook/U Craiova

A román együttesek mindegyike közel-keleti ellenfelekkel találkozik. Egyedül az FCSB játszik hazai pályán, az örmény Shirak ellen kötelező a továbbjutás a fővárosiak számára. Az Universitatea Craiova és az FC Botoșani idegenben mérkőznek meg, előbbi a grúz Lokomotiv Tbiliszi, utóbbi a kazah Ordabaszi vendége lesz.

HIRDETÉS

A magyar csapatok mind északi vetélytársakkal játszanak. A Mol Fehérvár az ír Bohemians Dublin, a Budapest Honvéd a finn Inter Turku ellen hazai pályán küzdenek a továbbjutásért, míg a Puskás Akadémia a svéd Hammarby otthonában igencsak nehéz összecsapásra számíthat.

A román és magyar érdekeltségű mérkőzések mindegyikét élőben közvetítenek a televízióban.

A selejtező menetrendje szerint az első körben, akárcsak a további fordulókban, beleértve a playoff-kört is, egy mérkőzés dönt a továbbjutásról.

Labdarúgó Európa Liga, a román és magyar csapatok mérkőzései:

17.00 Ordabaszi–FC Botoșani (Digi Sport 1, Look Plus)

19.30 Mol Fehérvár–Bohemians Dublin (M4 Sport)

20.00 Hammarby IF–Puskás Akadémia (Duna World)

20.00 Lokomotiv Tbiliszi–Universitatea Craiova (Digi Sport 1, Look Sport)

21.30 FCSB–FC Shirak (Look Plus, Prima TV)

22.00 Budapest Honvéd–Inter Turku (M4 Sport)