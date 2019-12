Otthon tartották a vándorserleget az udvarhelyiek az EMDKK-n

Jól indított a Maros All Star, a végét a Villy jobban bírta • Fotó: Erdély Bálint Előd

A finálé elejét a Maros All Star nagyon elkapta, az első negyedet 27–11-re nyerte. A Villy már a nagyszünetre ledolgozta a hátrányát (39–35). Innen nem is engedte már át a kezdeményezést, az előnyt a végéig megtartva 88–77-re diadalmaskodott, így megvédte címét.

XXVII. Erdélyi Magyar Diák Kosárlabda Kupa

A csoport: Székelyudvarhelyi Villy, Kolozsvári SCHMAC, Székelyudvarhelyi Ballkohol, Marosvásárhelyi Maros All Star. B csoport: Gyergyószentmiklósi Gyergyó, Székelyudvarhelyi Sörpikék BT, Székelyudvarhelyi B?BH!. C csoport: Budapesti Baller Ifik, Kézdivásárhelyi KSE, Aradi Plumbers.

Az EMDKK eredményei: Sörpikék BT–B?BH! 81–67, SCHMAC–Ballkohol 86–94, Villy–Maros All Star 83–78, Baller Ifik–Plumbers 82–42, Gyergyó–B?BH! 84–36, Ballkohol–Villy 51–86, Maros All Star–SCHMAC 87–65, Plumbers–KSE 81–51, Gyergyó–Sörpikék BT 80–51, Villy–SCHMAC 98–82, Baller Ifik–KSE 77–64, Maros All Star–Ballkohol 96–87. Az elődöntőben: Villy–Gyergyó 85–63, Maros All Star–Baller Ifik 71–65. Az 5. helyért: Sörpikék BT–KSE 64–90. Kisdöntő: Gyergyó–Baller Ifik 61–76. Döntő: Villy–Maros All Star 88–77.