Otthon szurkolhatnak a gyergyói lányoknak

Gyergyószentmiklóson bonyolítják le az U13-as korosztályú lány kosárlabda-bajnokság döntő tornáját. A helyi Iskolás Spotklub kosárlabdaedzői nem emlékeznek arra, hogy valaha is ilyen szintű tornát rendeztek volna a városban. Ha volt is ilyen, akkor több mint húsz éve lehetett – állítják.

Már az is nagy dolog, hogy döntősök, de itt nem állnának meg a lányok. Archív • Fotó: Gergely Imre

Sporttörténelmi esemény lesz tehát az a mérkőzéssorozat, amely szerdán kezdődik és vasárnapig tart a Basilides Tibor Sportcsarnokban.

„Ez nem csak számunkra, hanem a város számára is nagy dolog. Ezen a héten jobban odafigyelnek ránk, és sok olyan vendég érkezik, aki most jár először Gyergyóban, most ismerheti meg a környék szépségeit is” – fogalmazott Hobaj Levente a lánycsapat edzője.

Elsősorban azonban a sport, a kosárlabda lesz főszerepben. Hobaj Levente hangsúlyozta, már az is hatalmas eredmény, hogy az ország legjobb hat csapata között, bajnoki éremért küzdhetnek a gyergyói lányok.

Arra számít, hogy ennek a sikernek, és hazai rendezésű döntőnek köszönhetően nagyobb figyelem fordul a kosárlabdázás felé, és ez hozzájárulhat ahhoz is, hogy a későbbiekben komolyabb támogatásban részesüljön a csapat és a sportág, hiszen amióta a sportiskola nehéz helyzetben van, azt a kosarasok is nagyon megérzik.

Ezek a lányok megérdemlik, hogy minden támogatást megkapjanak, hiszen ez a korosztály hosszú távon még számos sikert tud hozni Gyergyószentmiklósnak, akár egy sikeres felnőtt női csapatnak is gerince lehet a társaság a későbbiekben

– vélekedik Hobaj Levente.

Érem is lehet belőle...

Ezen a héten öt mérkőzést vív a döntő mind a hat résztvevője, és a legjobb eredményeket elérő lesz a bajnok.

„Minden összecsapás nagyon nehéz lesz, hiszen az ország legjobbjaival találkozunk. Célunk az, hogy az összes meccsen a legjobbunkat tudjuk kihozni magunkból, minden ellenféllel szemben jól játsszunk” – jelentette ki elvárását az edző.

Ha ez így lesz, akkor akár érmet is szerezhetnek a lányok, ezt szeretnénk elérni

– tette hozzá.

A mérkőzésekre a belépés díjtalan, a gyergyói lányok várják, hívják a nézőket, legyenek részesei ennek a különleges kosárlabdás eseménynek, és szurkoljanak a gyergyói sikerekért.