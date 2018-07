Ott lesz a 3. Liga rajtjánál a Székelyudvarhelyi FC

Lesz kinek szurkolni az ősszel induló bajnokságban is. Archív • Fotó: Barabás Ákos

„Az, hogy ott leszünk a harmadosztályban, mindenkinek jó. A városnak és a szurkolóknak, hiszen megmarad a csapat, továbbá az utánpótlásunkban szereplő gyerekeinknek is, hiszen bízhatnak abban, hogy pár éven belül tagjai lehetnek a felnőtt keretnek. De ezt csak úgy lehet csinálni, ha költségvetésileg biztos lábakon áll az egész, azaz a káposzta is megmarad és a kecske is jóllakik.

A következő szezont nem akarom úgy elkezdeni, hogy nem tudom, miként fejezzük be.

Pillanatnyilag nincs olyan helybéli játékosokból álló keretünk, amellyel meg tudnánk állni a helyünket, és ne a kiesés elkerüléséért harcolnánk. Így ismét máshonnan kell hozzunk labdarúgókat” – tette hozzá Berkeczi.

A csapatnál továbbra is az utánpótlás-nevelésen van a hangsúly, pár éves cél az, hogy az U17-es és az U19-es bajnokságokba benevezett együttesek tagjai alkossák majd a felnőtt gárda gerincét.

Az elmúlt hetekben felvetődött az is, hogy az ősszel rajtoló szezonban nem lesz felnőtt együttese az SZFC-nek (sem a 3. Ligában, sem a megyeiben), így legalább két év esett volna ki addig, amíg ismét megcélozhatóvá vált volna számára a harmadosztály. „A gyereknevelés továbbra is jól működik, látja a város, a környék is, hogy országos szinten is az élmezőnyhöz tartozunk. A nyári szünetben kilenc játékosunk, hat 2003-as és három 2002-es korosztályú labdarúgónk csatlakozik a csíkszeredai akadémiához” – zárta a beszélgetést az SZFC elnöke.