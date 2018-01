Ötödik döntőjüket aranyra váltották a spanyolok

Izgalmas véghajrában a svédek végül legyőzték a dánokat az elődöntőben • Fotó: Zátyi Tibor

Sokat elvett az Európa-bajnokság éléből, hogy a horvátok az utolsó középdöntős mérkőzésen nem tudták legyőzni a franciákat, így nem jutottak be az elődöntőbe, csak az ötödik helyért szállhattak harcba. Ez leginkább a lelátókon látszott meg, hiszen a több mint tizenötezer férőhelyes Zágrábi Arénában csupán 3500 néző volt kíváncsi a házigazda és a torna meglepetéscsapata, Csehország összecsapására.

A horvátok nagyon jól kezdtek, tizenkét perc alatt már öttel vezettek, a szünetben pedig hattal. A lelátóról úgy tűnt, hogy a csehek súlyos vereséget szenvednek. Ez végül nem következett be, hiszen a második játékrészben a torna gólkirálya,

HIRDETÉS

a találkozón tizenháromig jutott Ondrej Zdrahala irányító vezérletével a csehek visszajöttek a mérkőzésbe, és közel voltak az egyenlítéshez is.

Amúgy a TSV St. Otmar St. Gallen játékosa a magyaroknak tizennégyet, a dánoknak nyolcat, míg a szlovéneknek kilencet dobott (összesen 55 gólt lőtt). A horvátok végül eggyel nyertek, és megérdemelten végeztek az ötödik helyen.

És akkor érkezett Sterbik

Nagyon nem ugrott meg a nézői létszám az első elődöntőre, az arénában sokkal többen szurkoltak a végső győzelemre legnagyobb eséllyel pályázó franciáknak, mint a spanyoloknak. Kisebb meglepetésre az ibériaiak diktálták az iramot, Karabaticék szinte végig az eredmény után futottak.

A spanyol menetelésből oroszlánrészt vállalt Sterbik Árpád, aki a múlt szerdán lesérült Pérez de Vargast váltotta. Az MVM Veszprémet nyártól erősítő veterán kapus csak büntetőkre állt be, de nagyon jól tette, hiszen három próbálkozást is kivédett.

A nappaliból az elődöntőbe – interjú Sterbik Árpáddal



– Milyen érzés volt az utolsó pillanatban, rögtön az elődöntőbe érkezni az Európa-bajnokságon?



– Hát nem volt kellemes. Nem vagyok edzésben, hiszen az utolsó meccsemet december 14-én játszottam. Egyik edzőm itt volt a macedónokkal, a másik az oroszokkal, a csapatból csak hatan maradtunk a klubnál, nehéz így edzést végezni, úgyhogy a kézilabdától kicsit távol vagyok jelenleg. Nehéz így becsöppenni az Eb-re, úgy, hogy nincs formában az ember.



– Gondolta volna, hogy így megfogják a franciákat?



– Jól játszottunk. A spanyol–francia meccsek általában mind ilyenek szoktak lenni, azzal a kivétellel, hogy általában valahogy ők húzzák be a győzelmet. Az első félidőben a védelem nagyon jó volt, könnyű gólokat szereztünk, majdnem minden támadásunk végén betaláltunk, ezért leindításokból nem tudtak betalálni nekünk.



– A döntőben ki lesz az ellenfél, Dánia vagy Svédország?



– Nem érdekel, sem a dán, sem a svéd válogatott, mindegy, ki lesz.



– Ilyen rövid idő alatt fel lehet készülni egy ilyen fontos mérkőzésre? Videózta az ellenfelet, vagy már annyira ismeri őket, hogy nincs is szükség rá?



– Nagyon nehéz volt, hiszen a franciáknál számos fiatal játékos van, és sokat nem is ismerek közülük.

A szünetben hattal vezettek a spanyolok, érett is a nagy meglepetés, a franciák pedig sokáig nem tudtak újítani (edzőjük, Didier Dinart csupán az első félidőben kért időt). A 45. percben már kilenccel vezettek Aguinagaldéék.

A tetemes előny furcsa mód megfogta a spanyolokat, a franciák előtt felcsillant a remény, hiszen zsinórban hatot dobtak. Hiába a jó francia kapusteljesítmény, a tét végül nem nyomta szét a spanyolok játékát, így ők jutottak be a döntőbe.

Csak tartani tudták a dánok a svéd ritmust

A második elődöntőben is borult a papírforma, az olimpiai bajnok dánok nem kapták az időszakosan űrkézilabdát játszó svédek ellenszerét. Hatalmas iramot diktáltak, a svédek szemet gyönyörködtető játékot mutattak, szebbnél szebb gólokat lőttek, a 22. percben már öttel vezettek. Lauge és Hansen viszont játékban tartotta a dánokat.

Szünet után magukra találtak a dánok, fokozatosan ledolgozták a hátrányukat. A svédek még lőttek zsinórban három gólt, és úgy tűnt, hogy meglesz a mérkőzés, ám az utolsó másodpercekben Hansen óriási passzt adott Svannak, aki szélről a végső sípszó előtt egyenlített – pazar megoldás volt.

A lelátókon ekkor szinte mindenki a dánoknak szurkolt, az előttem ülő norvég kontingens a találkozó elején még a svédekkel tartott, idővel azonban átváltottak dánra. A hosszabbításban sem engedte át a kezdeményezést Svédország, és magabiztos játékkal legyőzte Dániát.

A mérkőzés végén Rasmus Lauge Schmidtet választották meg a meccs legjobbjának, a dán játékos viszont csak az ötödik hívásra ment átvenni az elismerést. „Lauge, nem tudjuk miért, de a tied” – mondta ekkor az aréna szpíkere. Hozzátesszük, hogy mi sem értettük a döntést.

Harmadik lett a világbajnoki címvédő

A harmadik helyért kiírt találkozó eleje fordulatos volt, felváltva vezetett a dán és a francia válogatott is. A félidő végére Karabaticék elléptek néggyel, a dánok pedig nem tudtak újítani a második játékrészben, a franciák pedig magabiztosan behúzták a mérkőzést, amin a Sorin Dinu és Constantin Din játékvezetői páros fújta a sípot (lásd interjúnkat).

Ötödikre összejött az aranyérem

A spanyol válogatott két éve is döntőt játszott, akkor kikapott a fiatal német csapattól. A vasárnapi volt az ötödik Eb-döntőjük, amit eddig egyszer sem tudtak megnyerni.

A svédek átmentették a dánok ellen mutatott jó formájukat, a spanyolok a 10. percben már időt kellett kérjenek.

A nézők nagyja által előretolt skandinávok megállíthatatlanok voltak, Appelgren 50 százalékkal védett, míg a spanyolokat kezdte kísérteni a németek ellen két évvel ezelőtt elszenvedett vereség. A szünetet követően kiválóan kezdtek a spanyolok, két és fél perc után időt is kértek a svédek.