Ploiești-en fogadta ellenfelét szombaton a háromszéki csapat. A piros-fehérek szurkolói ezúttal is kitettek magukért, hazai hangulatot teremtettek az Ilie Oană Stadionban. Nagy örömükre hamar meg is szerezte a vezetést a Sepsi OSK, Ibrahima Tandia egy távoli lövéssel vette be a vendégek kapuját a 9. percben.

A Concordia a 70. percben egyenlített, Victor Rîmniceanu kapus benézte Octavian Deaconu lövését, és a meccs hajrájában akár győzni is tudott volna a chiajnai csapat, de Paul Batin kihagyott egy óriási helyzetet.

Osztozkodott a pontokon a Sepsi OSK és a Concordia, így megmaradt a hat pont különbség a két csapat között.

A meccsről részletesebb beszámolót is közlünk.

Labdarúgás, 1. Liga, 25. forduló, Ploiești:

Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–Concordia Chiajna 1–1 (1–0),

gólszerzők: Tandia (9), illetve Octavian Deaconu (70.)

Eredmények a 25. fordulóból:

Medgyesi Gaz Metan–Bukaresti Juventus 0–0

FC Voluntari–CSU Craiova 0–1 (0–1),

gólszerző: Nicușor Bancu (33.)

További mérkőzések:

szombat

20.45 Kolozsvári CFR–Astra Giurgiu

vasárnap

18.00 Temesvári ACS Poli–Jászvásári Poli CSM

20.45 Bukaresti Dinamo–Bukaresti FCSB

hétfő

20.45 FC Viitorul–FC Botoșani.

Román labdarúgó 1. Liga