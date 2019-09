Osztozkodott a pontokon a Sepsi OSK

Számolni is nehéz a Sepsi OSK-döntetleneket • Fotó: Adrian Cuba/Agerpres

Hétfőn délután a labdarúgó 1. Liga tizenegyedik játéknapján a Sepsi OSK a Jászvárosi Poli vendége volt. A találkozót Botoșani-ban rendezték – az ellenlábas stadionját renoválják.

HIRDETÉS

Mindkét együttes pozitív eredményt produkált a legutóbbi hivatalos mérkőzésen: továbbjutottak a Román Kupa nyolcaddöntőjébe. Az 1. Ligában csupán három pont, egyetlen győzelem választotta el a két gárdát a tabellán, a házigazda állt jobban.

A Sepsi OSK veretlen idegenben ebben a kiírásban, egy diadal mellett négy döntetlent jegyzett.

Az összecsapás első játékrészében mindkét fél a biztonságos játékra törekedett, a Poli volt valamivel aktívabb, a 23. percben Cristea lövésénél a kapufát találta telibe a játékszer. A sepsiszentgyörgyiek részéről félóra elteltével Safranko került helyzetbe, miután rosszul szabadított fel a hálóőr, fejese mellé szállt.

A 0–0-s első felvonás szinte borítékolható volt a látottak alapján.

A második félidő valamivel élénkebb focit hozott, ismét a Sepsi OSK támadója, Safranko találhatott volna be, jó indítást követően a kapus még időben zárta a szöget.

Ha nem is ordító helyzetek, de itt is, ott is voltak lehetőségek. A gól a levegőben lógott, végül a Poli szerezte meg. Passagliának készítették le a tizenhatos vonalán, aki gyönyörűen, védhetetlenül lőtte a jobb alsóba (1–0).

Rögtön cserékre szánta el magát László Csaba, támadó jellegű játékosokat küldött a pályára. Az egyik csere, Salli passzára volt szükség, hogy Tincu a kapu előterében szabadon találja magát, a léc alá bombázta (1–1).

A végjátékban az erdélyiek voltak közelebb, hogy mindhárom pontot megszerezzék. Szögletet követően Tincu szúrta rá, alig zúgott fölé a labda.

Pontosztozkodással ért véget a mérkőzés. A Sepsi OSK-nak a nyolcadik döntetlenje ebben a bajnokságban.

Labdarúgó 1. Liga, alapszakasz, 11. forduló:

Jászvásári Poli–Sepsi OSK 1–1 (0–0)

Gól: Juan Pablo Passaglia (70.), illetve Răzvan Tincu (80.).

Poli: Târnovanu – Radu, Diallo (Passaglia, 46.), Frăsinescu, Gallego – Mihalache, Platini, Loshaj, Horșia – Ad. Cristea (Chelaru, 75.), Bălan. Edző: Mihai Teja.

Sepsi OSK: Fejér – Kilyén, Tincu, Bouhenna, Ștefan – Vașvari, Deaconu, Velev (Flores, 75.) – Safranko, Karanovic, Carnat (Gal-Andrezly, 72, Salli, 79.). Edző: László Csaba.

Labdarúgó 1. Liga, 2019–2020-as szezon, alapszakasz - 11. forduló