Összeesküvést lát a Sepsi OSK edzője

A bukaresti együttes csak a hét közepén kezdhette el ismét az edzéseit, a bajnokság újrakezdése óta lejátszott két fordulóban pedig nem is léphettek pályára, mérkőzéseiket halasztották, mivel a csapat szertárosánál koronavírus-fertőzést fedeztek fel. Azóta a labdarúgókat is ellenőrizték, és miután a tesztek negatívnak bizonyultak, a Dinamo is beszállhat az alsóház küzdelmeibe.

A hazai sportsajtó értesülései szerint azonban a játékosok még mindig nem vehették kézhez elmaradt fizetéseiket, és véget nem érő bohózatként folytatódik a fővárosi klub eladása körüli hercehurca is. Mindez a vasárnapi találkozóra nézve akár kedvezhet is a háromszékieknek, de ha

pontot vagy pontokat akarnak szerezni, az eddiginél sokkal jobb teljesítményre lesz szükségük, mert egyelőre adósok maradtak a jó focival.

A két csapat az alapszakaszban megosztozott a pontokon, mindkét mérkőzésen a vendégek örülhettek a győzelemnek. Szeptemberben a fővárosiak távoztak három ponttal Sepsiszentgyörgyről, a decemberi visszavágó azonban Goran Karanovic duplájának köszönhetően az OSK sikerével végződött. Amint az eredmények is mutatják, két nagyjából azonos játékerőt képviselő együttes párharcára számíthatunk, így izgalmas összecsapásnak nézünk elébe.

A vasárnapi meccs előtt Leo Grozavu, a Sepsi OSK vezetőedzője kiemelte, nehéz helyzetbe sodródtak azzal, hogy legutóbbi két mérkőzésükön csupán egyetlen pontot szereztek, ezért nincs helye több kudarcnak, a Dinamo ellen összeszedettebben kell játszaniuk. A szakember szerint azonban

az elmúlt napok történései arra engednek következtetni, hogy csapata ellen egy összeesküvés alakult ki, és nem szeretné, ha a pontok sorsa nem a pályán dőlne el.

„Nehéz időszak ez számunkra, mivel két meccsen csak egy pont jutott nekünk, ami túl kevés ahhoz képest, amit elterveztünk. Viszont ha korrekt akarok lenni, azt kell mondanom, hogy nem játszottunk rosszul. De most előre kell nézni és csak a Dinamo elleni találkozóra gondolni. Nehéz mérkőzés vár ránk, a mezőny is tömörült, ezért nem engedhetünk meg magunknak egy újabb botlást. Azonban szeretném hinni, hogy a győztes kiléte a pályán dől el, ugyanis ami a napokban történt, azt mondatja velem, hogy létezik egy összeesküvés.

Későn értesítettek, hogy nem szombaton, hanem vasárnap játszunk, és az utóbbi időben megsokasodtak azok a bírói tévedések is, amelyek befolyásolták a rangsor állását. Nem akarom, hogy ezek a teljes bajnokságra hatással legyenek, és hogy bizonyos döntések megváltoztassák mindazt, ami a pályán valójában történik”

– nyilatkozta Leo Grozavu.

Niczuly Roland, a piros-fehérek kapusa szerint sem úgy alakultak a dolgok, ahogyan szerették volna, túl sok pontot elhullattak hazai pályán, de ezen most túl kell lépni, és arra összpontosítani, hogy Bukarestben megszerezzék a győzelmet.

„Szükségünk van a három pontra, és remélem, igazságos bíráskodásban lesz részünk, amely nem befolyásolja majd a mérkőzés végeredményét.

Előbb a Dinamót kell legyőznünk, majd következhet a Jászvásár elleni kupaelődöntő is, amit szintén meg akarunk nyerni, mert célunk a döntőbe jutás”

– fogalmazott a kézdivásárhelyi hálóőr.

A hazai élvonalbeli mérkőzések továbbra is nézők nélkül zajlanak, így a vasárnap délután 5 órakor kezdődő Bukaresti Dinamo–Sepsi OSK találkozót is zárt kapuk mögött rendezik, viszont a Digi Sport 1, a Telekom Sport 1 és a Look Plus televíziós csatornák élőben közvetítik.

