Összeállt a Szejke SK kerete a másodosztályos idényre

Bejelentették a hírt: elindulnak a pontvadászatban • Fotó: Barabás Ákos

Most már hivatalos, összeállt a csapat, benevezték a másodosztályos kézilabda-bajnokságba a Szejke SK-t. Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester a csütörtöki sajtótájékoztató jelentette be a hírt: „Mindnyájan tudjuk, hogy megszűnt az SZKC. Nagy erőfeszítésekkel sikerült létrehozni Székelyudvarhely új felnőtt férfi kézilabdacsapatát, így ma be is jelenthetjük, hogy a Szejke SK ott lesz a szeptemberben kezdődő másodosztályos bajnokságban” – fogalmazott az elöljáró.

Hangsúlyozta, nem volt egyszerű összegyűjteni a szponzorokat, de megvan a pénzügyi keret, a vállalkozók biztosították támogatásukról a csapatot.

Közölte, azért látták szükségesnek újraalapítani a klubot, hogy a tehetséges fiatalokat itthon marasztalják, ugyanakkor szeretnék hazacsábítani a tapasztalt játékosokat is.

Gálfi kiemelte a helyi vállalkozók pozitív hozzáállását, hiszen az önkormányzat nem tudná fenntartani az együttest. Ugyanakkor hozzáfűzte, lehetőséget adnak minden támogatónak, hogy csatlakozzanak a projekthez, segítsenek a csapatnak.

A városért, magunkért tesszük

– fejtette ki, majd hozzátette, ha jó alapokra épül a csapat, akkor eredményeket is fel tudnak mutatni.

Ilyés Szabolcs sportmenedzser, a Székelyföldi Kézilabda-akadémia (melynek központja Udvarhelyen van, és öt-öt korosztályban indítanak csapatot a lány és fiú ifjúsági bajnokságokban) sportigazgatója is nyomatékosította, hogy az akadémia mellett mindenképp működtetni kell egy felnőtt csapatot is, ezért hozták létre a Szejke SK-t.