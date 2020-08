Országos szintű versenyen is bizonyítottak a gyergyói díjugratók

A Remetei Lovasklub és a Gyergyószentmiklósi Krigel SK díjugratói a verseny végén • Fotó: Remeteli Lovasklub

Különleges tapasztalat volt számukra a Piatra Neamț-on megszervezett esemény, hiszen ezúttal nem a Székely Régió Bajnokság mezőnyével kellett felvenniük a versenyt, hanem már az országos szinten teljesíthettek. A díjátadó ünnepségen alig volt olyan kategória, ahol a gyergyószéki lovasokat ne szólították volna a pódiumra a díjak átvételére – meséli Petréd Károly, a Remetei Lovasklub vezetője. A gyergyóremetei lovarda 11 sportolóval vett részt az eseményen, a Krigelt pedig Bajkó Kriszta képviselte.

Amint Petréd fogalmaz: nem elég a régiós bajnokságon legjobbnak lenni, meg kell mutatni magasabb szinten is a tudást, és ha ott sorozatban sikerül dobogós helyeken végezni, az már jelent valamit.

Más szempontból is bebizonyosodott, hogy a Székely Régió Bajnokság remek tanulási lehetőséget jelent: voltak alig 8 éves, és hasonló korú gyerekek, akik olyan otthonosan mozogtak a teljesen ismeretlen környezetben, mint bármelyik másik versenyen. Tudták, mikor mi a teendő, és el is tudták végezni, hiszen az országos viadalon is az a követelmény, mint a helyi versenyeken. Sikerült is a startvizsgájuk, sőt a 70–80 centiméter magas akadályokon Kántor Boróka mindkét napon első lett. A 80–90 cm-es, gyerek kategóriában pedig Petréd Gáspár 1., illetve 5. helyet ért el.

Bajkó Kriszta már jóval tapasztaltabbnak számít, de számára is nagy élmény volt a megmérettetés, mint elmondta, elvárásait felülmúlta a hétvégi verseny, és várja már, hogy hamarosan újra országos szinten lovagolhasson.

A Remetei Lovasklub eredményei (zárójelben a lovak neve):

Kezdő lovak kategória, 90 cm: Kalapács Gellért (Lionel) 2. hely., Balázs Sándor (Marius), 2. hely., Biró Eszter (Spero), 5. hely.

E szint, 100 cm: Székely Kata Flóra (Bohókás) 3. hely.

Amatőr 2-es kategória: Huszár Nikolett (Bilbo) 1. és 3. hely., Balázs Aliz (Csili) két 2. hely., Benedek Sarolta (Charles) 3. hely.

110 cm, gyerek 2-es kategória: Szép Csenge (Sólyom).

Balázs Sándor, aki a remetei lovasok edzője is, maga is nyeregbe szállt és Bohókás hátán 3. helyezett lett 110 centiméteren.

A Krigel SK versenyzője, Bajkó Kriszta több versenyszámban is rajthoz állt Zara nevű lovával, és mindhárom versenynapon igen népes és erős mezőnnyel kellett összemérje képességeit (25–30 induló volt kategóriánként). Eredményei: 100 cm – 4., 6. és 10. hely, 110 cm – 3. és 6. hely. A 100–105 cm-es staféta versenyen a Bajkó Kriszta–Balázs Aliz alkotta páros a 4. helyen végzett.

A Piatra Neamț-on megrendezett országos versenyen a két gyergyószéki klub mellett még egy székely csapat, a háromszéki, kurtapataki Zonda Lovarda lovasai is nyeregbe szálltak. Bajcsi Anna első helyen végzett Hanni nevű lovával az Amatőr 1-es kategóriában és 4. lett az E szint, 100 cm versenyszámban. Bangyán Benjámin a Lucky nevű lovon két első helyezést ért el az Amatőr 2-es kategóriában, stafétában pedig a 3. helyet szerezték meg.