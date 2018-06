Országos bajnokok az alfalvi sakkozók

Nem mindennapi eredmény. Bajnokcsapata van Gyergyóalfalunak • Fotó: Kiss Arnold

Kiss Arnold kiemelte, hogy az egész mezőnyben Hargita megye bajnokcsapata volt az, melynél három kislány versenyzett, máshol jellemző, hogy a csapattagok többsége fiú.

Európa-bajnokságon indulnak

Az alfalvi sakkozók számára nem ért véget az idei versenyévad. Miután múlt héten Kiss Hanna Jászvásáron az iskolás sportklubok országos bajnokságán negyedik lett a női mezőnyben (azaz 11–12. osztályos lányok között), nemsokára húga, Abigél is ISK-s döntőn szerepel, az elemisek korosztályában.

Augusztusban pedig Nagyvárad lesz a célpont. Itt rendezik meg a 2018-as rapid- és villámsakk Európa-bajnokságot. Cél, hogy immár nemzetközi szinten is tapasztalatot szerezzenek. Addig is azonban az alfalvi sakkozók több helyi versenyen is részt vesznek, hogy a felnőttek között is megmutassák, mire is képesek.