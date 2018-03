Országos bajnok a csíkszeredai cselgáncsozó

Csíki dzsúdosok a kolozsvári versenyen. Balról jobbra: Albu Botond edző, Koncz Botond, Szőcs Elemér és Dávid László • Fotó: Csíkszeredai Sportklub

Az újabb trófeára 12 évet kellett várni, ugyanis legutóbb 2006-ban Ábrahám Előd nyert felnőtt bajnoki címet, ő is a Csíkszeredai Sportklubot képviselte.

A kolozsvári bajnokságon több csíki sportoló szerzett érmet, illetve ért el remek helyezést. A legjobb eredmény Albu Botond edző tanítványához, Szőcs Elemérhez fűződik,

aki a 81 kilogrammosok súlycsoportjában nyert bajnoki címet.

Harmadik lett Orbán Lehel, Dávid László és Koncz Botond. Papp Róbert Flórián is közel volt az éremszerzéshez, de ő most be kellett érje az ötödik hellyel. Az egyéni bajnokság a nyílt versennyel (open) zárult, ahová a 90 kilogramm fölötti súlycsoportok képviselői nevezhettek be.

A 22 induló között volt a csíkszeredai Koncz Botond, aki végül az előkelő 3. helyen végzett.

Íme, a csíkiak helyezései

1. hely: Szőcs Elemér (81 kg, Csíkszeredai Sportklub).

3. hely: Orbán Lehel (60 kg, VSK Csíkszereda), Dávid László (73 kg, Csíkszeredai Sportklub), Koncz Botond (+100 kg, VSK Csíkszereda) és Koncz Botond (open, nyílt verseny). *5. hely: Papp Róbert Flórián (73 kg, VSK Csíkszereda).

Dobogósok, bajnokok

60 kg: 1. Laris Borș (CSM Focșani), 2. Alin Albu (CSM Pitești), 3. Orbán Lehel (VSK Csíkszereda) és Vlad Luncan (Aradi CSU).

66 kg: 1. Szőke László (Nagyváradi Liberty), 2. Amado Lazea (Aradi CSU), 3. Farkas Bertalan (Nagyváradi liberty) és Paul Cătălin Onofrei (CSS Ploiești).

73 kg: 1. Alexandru Constantin Raicu (CSM Pitești), 2. Marcel Cercea (CSU Pitești), 3. Dávid László (Csíkszeredai Sportklub) és Adrian Josif Sulcă (Kolozsvári CSM-Dinamo).

81 kg: 1. Szőcs Elemér (Csíkszeredai Sportklub), 2. Denis Mititelu (Kolozsvári U-Dinamo), 3. Mihai Stîncă (CSU Pitești) és Adrian Merge (Nagyváradi Liberty).

90 kg: 1. Cristian Bodârlău (Bukaresti Steaua), 2. Răzvan Bodea (Nagyváradi Libery), George Rareș Rotaru (CSU Pitești) és Eduard George Șerban (CSM Pitești).

100 kg: 1. Valentin Radu (Nagyváradi Lierty), 2. Luca Mihai Kunszabo (Aradi CSU), 3. Daniel Matei (Nagyváradi Liberty) és Samel Loránd (Szatmárnémeti MSC).

+100 kg: 1. George Vlăduț Simionescu, 2. Mircea Alexandru Croitoru (mindketten Poli Iași), 3. Koncz Botond (VSK Csíkszereda) és Andrei Buda (Nagybányai MSC).

Nyílt verseny (open): 1. Daniel Natea (Bukaresti Dinamo), George Vlăduț Simionescu (Poli Iași), 3. Koncz Botond (VSK Csíkszereda) és Bogdan Vladan (Bukaresti Steaua).

A női bajnokság aranyérmesei: Mădălina Stoica (48 kg, CSM Pitești), Alexandra Maria Pop (52 kg, Kolozsvári CSM-Dinamo), Loredana Ohâi (57 kg, Kolozsvári CSM-Dinamo), Ștefania Dobre (63 kg, Kolozsvári CSM-Dinamo), Ileana Horvath (70 kg, Kolozsvári CSM-Dinamo), Alexandra Mazilu (78 kg, Kolozsvári CSM-Dinamo), Bianca Elena Prodan (+78 kg, Dévai MSC) és Alexandra Mazilu (nyílt verseny, Kolozsvári CSM-Dinamo).