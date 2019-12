Orosz csatárral erősített a Sportklub

Az Erste Ligában is megfordult csatár érkezését jelentette be a Csíkszeredai Sportklub csütörtökön késő este. Leigazolták Makszim Vesutkint, aki az elmúlt idényben a Gyergyói HK színeit erősítette.

Makszim Vesutkin számára ismerős az Erste Liga. Archív • Fotó: Gyergyói HK

Makszim Vesutkin 1994. május 14-én született Oroszországban, 2011 és 2017 között hazájában hokizott az MHL-ben, a VHL-ben és az orosz 3. Ligában, amikor a Novoszibirszk, az Angarszk, a Krasznojarszk és a HK Tambov színeit képviselte.

A 2018–19-es szezonban a Gyergyói HK játékosa volt, ahol az Erste Ligában 29 mérkőzésen 15 gólt lőtt. Ezt követően Szlovákiába távozott, ahol megfordult az MHK Dubnica, a HC Nove Zamky és a HK Skalica csapataiban.

A Csíkszeredai Sportklub közösségi oldalán jelentette be Vesutkin érkezését: „A Csíkszeredai Sportklub örömmel jelenti be legújabb igazolását. Makszim Vesutkin a tavalyi évben mutatkozott be az Erste Ligában, most szlovákiai kitérővel érkezik hozzánk, tovább erősítve támadó szekciónkat. Erős, gyors, gólerős játékost ismertünk meg benne. A szezon hátralevő időszakában nagyon sok mérkőzést kell lejátszanunk, így természetes a további erősítés, bővíteni kell a variációs lehetőségeket”.