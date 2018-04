Óriásit fordított és nyert a Sepsi OSK

Kedvező időjárás, telt ház és a végén hazai öröm volt a szentgyörgyi stadionban • Fotó: Facebook/Sepsi OSK

Az első félidőben hátrányba került a Sepsi OSK, Rondon talált be Niczuly hálójába – a szentgyörgyiek kapusa amúgy nagyon jól védett.

A második félidő elején kettős embercserét hajtott végre a hazaiak edzője, Eugen Neagoe: Dima helyére Hamedet, Oliveira helyére pedig Kukut küldte pályára.

Nem sokkal később Tandiát is lehívta, a hazai kedvenc Hadnagy Attila állt be. A tapasztalt csatár alig öt percet töltött a pályán, és betalált.

A meccs hosszabbításában Simonovszki is gólt lőtt, ezzel pedig a a Sepsi OSK megnyerte a meccset. Élvonalbeli találkozón először nyert saját stadionjában – ez volt a második mérkőzése a szentgyörgyi sportlétesítményben, az elsőn 2–2-es döntetlent ért el az FC Voluntari csapatával.

Sikerével a Sepsi OSK egy helyet ismét előrébb lépett a ranglistán, megelőzte az FC Voluntari-t, mely pénteken este kikapott a Dinamótól.

A szombati mérkőzésről bővebb beszámolót is közlünk.

Labdarúgás, 1. Liga, alsóházi rájátszás, 5. forduló:

Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–Medgyesi Gaz Metan 2–1 (0–1),

gólszerzők: Hadnagy Attila (69.), Simonovszki (90+1.), illetve Rondon (28.).

Sepsi OSK: Niczuly – Ursu, Viera, Dima (Hamed, 54.), Sato – Ghinga, Petrovikj – Oliveira (Kuku, 54.), Fülöp, Tandia (Hadnagy, 64.) – Simonovszki.

Labdarúgás, 1. Liga, rájátszás, hétvégi meccsek:

Felsőház:

CSU Craiova–Jászvásári Poli – szombat, 20.45 (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look Plus)

FC Viitorul–Kolozsvári CFR – vasárnap, 20.45 (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV)

Astra Giurgiu–FCSB – hétfő, 20.45 (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look Plus)

* a 2. fordulóból elmaradt Jászvásári Poli–Astra Giurgiu mérkőzést április 26-án 18 órától pótolják be.

Alsóház:

FC Voluntari–Bukaresti Dinamo 2–4 (0–3)

Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–Medgyesi Gaz Metan 2–1 (0–1)

Concordia Chiajna–Bukaresti Juventus – vasárnap, 13 óra (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV)

Temesvári Poli–FC Botoșani – hétfő, 18 óra (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV)

Ranglista

1. FCSB 38 pont

2. Kolzosvári CFR 36

3. Craiova 31

4. Viitorul 29

5. Astra Giurgiu 23

6. Jászvásári Poli CSM 20

….........................

7. Dinamo 32 pont

8. Botoșani 25

9. Sepsi OSK 19

10. Voluntari 18

11. Chiajna 16

12. Temesvár 16

13. Medgyes 15

14. Juventus 13