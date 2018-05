Óriási lehetőség előtt az FK Székelyudvarhely

Legutóbb hazai pályán simán verte a FK a Dunăreát. Archív • Fotó: Barabás Ákos

A negyedik fordulóban, amikor az FK szabadnapos volt, a Dunărea bravúros győzelmet aratott Galacon, rendesen megkavarva a kártyákat.

„Saját kezünkben van a sorsunk, most már számolgatni is lehet. Ha győzünk Călărași-on, Galac ellen itthon elég lesz a döntetlen is. Ha kikapunk, akkor már győzelem kell az első helyhez.

A többi csapat játékosállományát és anyagi hátterét tekintve nem tudom, mikor lesz még ilyen közel hozzánk a döntő. Ezt a lehetőséget meg kell ragadnunk, Călărași-on pedig meg kell tennünk ehhez az első lépést.

Fontos, hogy elkerüljük a sérüléseket és ne legyen kiállítás, így a Galac elleni hazai meccsre a lehető legerősebb kerettel tudjunk készülni” – vezette fel a mérkőzést Jakab Zoltán, az FK edzője.

A rájátszásban az FK meglepően könnyen győzte le Călărași-t Udvarhelyen, a szünetben 6–0-ra vezetett, végül 8–1-re nyert.

„Az egyik legkönnyebb meccsünk volt az egész bajnokságban. Hazai pályán viszont jobb csapat benyomását kelti a Dunărea.

Az ellenfeleit kicsit megzavarja a călărași-i pálya gumis borítása, ez lassítja a játékot, ami nekik kedvez.

Ha Călărași képben akar maradni a kisdöntőért folytatott harcban, mindenképpen nyernie kell. Nekik lesz sietősebb, és mi ezt jól tudjuk, jó védekezéssel és sikeres ellentámadásokkal meg akarjuk nyerni a találkozót” – tette hozzá az edző.

Az alapszakaszban osztoztak a győzelmeken, az FK hazai pályán 9–3-ra győzött, idegenben viszont 9–4-re alulmaradt.

A 18 órakor kezdődő találkozót a tervek szerint élőben közvetíti a Futsal Romania Youtube- és Facebook-csatornája.

A Galaci United elleni utolsó csoportmeccset jövő kedden 19.30-tól rendezik a városi sportcsarnokban.

Teremlabdarúgás, 1. Liga, rájátszás, 2-es csoport, 5. forduló:

Dunărea Călărași–FK Székelyudvarhely – csütörtök, 18 óra

A 2-es csoport állása: 1. Galaci United 7, 2. FK Székelyudvarhely 5, 3. Dunărea Călărași 3.

1-es csoport:

Jászvásári Poli CSM–Temesvári Informatica – szerda, 18.30

Az 1-es csoport állása: 1. Déva 9 pont, 2. Temesvári Informatica 7, 3. Jászvásár 0.