Nyáron elkezdhetik az ökölvívó akadémia székhelyének építését

Zajlik a munka az akadémián. A világbajnok Erdei Zsolttól is elleshettek néhány cselt • Fotó: Gergely Imre

Az edzésen is tapasztalhatta: nagyon sok gyermek és fiatal kapcsolódott be a gyergyószentmiklósi ökölvívó sportéletbe. Mindemellett sokan vannak várólistán is.

„Örülök a gyarapodásnak, és sajnálom, hogy jelenleg vannak, akiket nem tudunk befogadni és foglalkoztatni. Ugyanakkor őket biztatom, ne mondjanak le a bokszolásról, hiszen a tapasztalat az, hogy ebben a sportágban magas a lemorzsolódási arány.

Nem mindenki bírja azt a munkát, azt a sport iránti alázatot, amit itt meg kell tanulni.

Így, aki most még helyhiány miatt nem tud nálunk sportolni, hamarosan bekerülhet, és esélye lehet arra, hogy ha helyt tud állni, akkor bajnok legyen” – fogalmaz Erdei.