Nyárádtő legyőzte a Sepsi OSK utánpótláscsapatát

Archív • Fotó: Facebook/CS Unirea Ungheni

Szombaton délután semleges helyszínen, a brassói Ifjúsági Stadionban mérkőzött meg egymással Maros és Kovászna megye negyedosztályú bajnoka.

Sokáig szorosan alakult a találkozó, az első játékrészben nem is született találat. Aztán a szünet után gyorsan vezetéshez jutott a nyárádtői csapat, a 3. ligás Szászrégeni Avântul korábbi labdarúgója, Potor Dávid volt eredményes. A győzelmet a hajrában biztosította be az Unirea, ismét egy fiatal játékos, Sebastian Iușan talált be.

Ezzel a győzelemmel a Nyárádtői Unirea a csoport főesélyesévé lépett elő,

a második meccsét jövő vasárnap 17.30-kor játssza a tornán, amikor a hétvégén szabadnapos Nagydisznódi Măgura lesz az ellenfele.

Ezt megelőzően, a második játéknapon augusztus 5-én, szerdán ugyancsak 17.30-kor a Sepsi OSK II. játszik Szeben megye képviselőjével.

Labdarúgás, 3. Liga, osztályozó torna, 3-as régió, A csoport, 1. forduló:

Nyárádtői Unirea–Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II. 2–0 (0–0)

Gólszerzők: Potor Dávid (47.), Sebastian Iușan (85.)