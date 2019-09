Nulla ponttal jön haza a GYHK a magyarországi portyáról

Harmadik mérkőzésén is vereséget szenvedett a Gyergyói HK az Erste Ligában, Leif Strömberg együttese kétszer egyenlített Debrecenben, de a DEAC harmadik találatára már nem volt válasza. Az első túráról tehát három vereséggel, nulla ponttal térhet haza a GYHK.

Nem volt jobb a DEAC, de jobban értékesítette helyzeteit. Ez döntött. Archív • Fotó: Facebook/Gyergyói Hoki Klub

Csak az első tíz percet ússzuk meg – gondolták a mérkőzést megelőzően a piros-fehér szurkolók – azt követően, hogy korábban a Ferencváros és a Dunaújváros elleni találkozóját is a mérkőzés elején vesztette el a csapatuk. Ez rendben is volt. A 14. percig nem kapott gólt az első tétmeccsén védő Cooke, amikor is egy 4 a 4 elleni szituációban Vokla lövése kötött ki a hálójában. Még a szünet előtt sikerült egyenlíteni, egy a gyergyóiaknál már jól bevált recept szerint: kettős emberelőnyben Lescovs lőtt Hetényi ketrecébe.

A lett hátvéd mindhárom eddigi Erste Liga találkozóján betalált, és mindegyik alkalommal kettős fórban.

A döntetlen a 32. percig állt fent, amikor is Daloga szerezte vissza az előnyt a debrecenieknek. A gyergyóiak mentek előre, harcoltak ugyan, és nem játszottak alárendelt szerepet, de a hatékony támadójáték továbbra is hiányzott. A lövések megvoltak, de nem volt érezhető igazi veszély a kapura, ahol egyébként Hetényi a tőle megszokott remek teljesítményt hozta.