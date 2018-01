Novak gyermekeket tanít korcsolyázni

Tanulj meg jól és biztonságosan korcsolyázni! – ezzel a mottóval hirdet a Gyergyói Hoki Klub korcsolyaoktatást kisfiúk, kislányok számára, és egy lány hokicsapat megalakítását is tervbe vették. Az új egyesület Vaclav Novak szakmai irányításával indult el.

Egy hete zajlott az első Novak korcsolyaoktatás. Rendszeres lesz • Fotó: Gergely Imre

A Progym cseh légiósa, Vaclav Novak jégkorongtudása, tapasztalata mindenki számára ismert. Most a következő generációk számára is szeretne ebből továbbadni. A szándékát felkarolók hisznek abban, hogy pedagógiai érzéke, képessége is megvan ahhoz, hogy tudásából úgy tudjon átadni a gyermekeknek, hogy azok jobb, képzettebb játékosokká váljanak, mint a jelenlegi, vagy korábbi itteni hokisok.

Mindennek nyertese lehet az egész gyergyói jégkorong. Ez indította el a Gyergyói Hoki Klubnál működő korcsolyaoktatást.

Nem konkurencia, sőt

Vaclav Novak leszögezi: nem az a terv, hogy újabb utánpótláscsapatok jelenjenek meg Gyergyószentmiklóson, szó sincs arról, hogy „ellopná” a kishokisokat jelenlegi együtteseiktől. Ellenkezőleg: az a cél, hogy a meglévő csapatokban és a következő korosztályokban jobban korcsolyázó jégkorongozó tehetségek szerepeljenek.

Éppen ezért a kezdetekben nem is gyakorolják a jégkorongozást.

Novak hozzátette: ő maga is műkorcsolya-oktatásban részesült a kezdeti években, és amikor már elértek egy megfelelő szintet, elsajátították a helyes technikát, akkor kaptak felszerelést és hokibotot.

A Novak irányításával zajló korcsolyaoktatásra kisfiúkat (4 éves kortól 8 éves korig) és kislányokat ( 4 éves kortól 10 éves korig) egyaránt várnak.

Nincs szükség egyéb felszerelésre, mint korcsolyára és fejvédőre, valamint kesztyűre, hogy ne fázzon a kicsik keze. Egyéb védőszerelések egyenesen hátráltatják a helyes korcsolyázást – vélekedett.

A korcsolyaoktatás mellett felvállalja azt is, hogy a nagyobbak számára (16 éves korig) egyéni képességfejlesztő edzéseket tart heti rendszerességgel, beleértve a korcsolyázás mellett a botkezelés, lövés javítását is. A tevékenység során együttműködnek a Gyergyószentmiklósi Iskolás Sportklubbal, a Progymmal és a Székelyföldi Jégkorong Akadémiával is.

Új kezdet a női jégkorongban is

A Gyergyói Hoki Klub másik célkitűzése, hogy újraélesszék a női jégkorongcsapatot – mondta el a klub alapítója, Laczkó Levente. Ez azért is szívügy, mert Laczkó felesége az a Szabó Zsuzsanna, aki az egykori bajnoki címet nyerő női csapat erőssége volt, és aki számos próbálkozást tett az évek során, hogy újra női csapata legyen Gyergyószentmiklósnak.

A hétvégi program



A kisfiúkat és kislányokat ezen a hétvégén, szombaton 13.30-tól várják a korcsolyaoktatásra, a lányokat pedig 28-án, vasárnap 13 órától. A Gyergyói Hoki Klub által szervezett oktatás támogatók jóvoltából teljesen ingyenes.

A lánycsapatnak már megvan a gerince, a múlt hétvégén tartott edzésen 13-an vettek részt, de természetesen várják újabb hokizni akaró lányok, nők jelentkezését, már 10 éves kortól.

A 2018–2019-es szezonban már beneveznek a bajnokságba. Egy pályázat révén a szükséges felszereléseket is biztosítani tudják a jelentkezőknek. Így csak a sport szeretetére és egészséges önbizalomra van szükségük a hokis lányoknak a csapatba kerüléshez. Az ő felkészítésükben is szerepet vállal Vaclav Novak.