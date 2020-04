Feljebb lépnének a női labdarúgók, csak épp folytatódjon a szezon

Február elején egymás ellen hangolt a Vasas Femina és az FK Csíkszereda. Korábbi felvétel • Fotó: Gábos Albin

A Vasas Feminánál az erőnléti edző által összeállított egyéni edzésterv szerint tartják formában magukat a lányok otthon. László Béla, a Vasas Femina elnöke megkeresésünkre elmondta, hogy továbbra sincs semmi konkrétum a bajnokságok folytatásával kapcsolatban.

„Talán május első felében látni fogjuk, mi fog történni, mikor folytatódhat a bajnokság. A tavaszi szezon rajtja a különböző korosztályos válogatottak összetartásai miatt tolódott, épp a visszavágók első fordulója előtt szakadt félbe a pontvadászat” – vázolta a helyzetet az elnök.

László Béla szerint több forgatókönyv is létezik a bajnokságokkal kapcsolatban, ám itt sincs konkrétum.

„Szó volt arról, hogy az első hat helyezett felsőházi rájátszásba került, a többi hat csapat pedig a kiesés ellen küzd majd. Még az is felvetődött, hogy a hátra maradt meccseket ősszel játszanánk le, majd jövő évben áttérünk a tavaszi-őszi lebonyolításra, ám ez rengeteg bonyodalommal járna. Minden attól függ, hogy a korlátozások megszűnése után mennyi időnk marad lejátszani a bajnokságot” – folytatta.

A csapathoz a téli szünetben érkezett Vágó Attila vezetőedzővel napi szinten telefonon tartják a kapcsolatot. „Ő új csapatot akar itt építeni. A tavaszi szezon pedig arra lett volna jó számára, hogy felmérje az erőviszonyokat és kialakítsa azt a keretet, amellyel a következő kiírásban a bajnoki címért harcolhattunk volna.

Nincs pánik, hiszen nem késtünk le semmiről. Most az a fontos, hogy jól átvészeljük ezt az időszakot. A főtámogatónknak hála elegendő támogatást kapunk, ami elég a túlélésre. Ha ez a helyzet nem tart két-három hónapnál tovább, akkor nem lesz gond”

– zárta a beszélgetést az elnök.

A Vasas Femina február végén a Román Kupa nyolcaddöntőjében hazai pályán búcsúzott a sorozattól. A negyedik helyről várja a bajnokság folytatását, három pont a lemaradása a második helyezett Galaci Universitateával szemben. A Vasas Femina II. a harmadik helyen áll a másodosztály 1-es szériájában.

Heti ötször edzenek a csíki lányok

Nem álltak le az edzések a 3. Liga 4. csoportjának éllovasánál. Az FK Csíkszereda lánycsapatának tagjai, ki-ki saját lehetősége szerint, hazai környezetben, heti öt edzéssel készül a bajnoki folytatásra. „Telefonon, interneten tartjuk a kapcsolatot, heti edzéstervet küldök mindenkinek, vannak erőnléti-, de labdás gyakorlatok is. A lányok pedig kis videókat küldenek vissza, ezen ellenőrizhetők az elvégzett gyakorlatok, edzések.

Nincs gond az edzésekkel, a csapat minden tagja bizonyítani szeretne, egyhangú cél a másodosztályba való feljutás”

– mondta Albu László.

Az FK Csíkszereda edzőjétől megtudtuk, hogy idén a megszokottól eltérő lesz a húsvéthétfői locsolás, a szükségállapot miatt a lányokat online öntözi meg az edző. Az FK Csíkszereda női együttesének négy mérkőzése maradt az alapszakaszból. Az eredeti tervek szerint lenne rájátszás is, de erről Albu szerint korai beszélni, a csíki szakember azzal is elégedett lenne, ha be tudnák fejezni alapszakaszt.