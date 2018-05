Progym helyett Gyergyói Hoki Klub

Nehéz szezon előtt áll a gyergyói csapat. Egyszerre több fronton is harcba száll. Archív • Fotó: Gecse Noémi

A Gyergyói HK csapata hétfőn, május 28-án kezdi meg az erőnléti edzéseket, a felkészülést a kettős terhelésre, hiszen az Erste Liga mellett természetesen a romániai országos bajnokság mezőnyének is tagja lesz.

Elmondtuk, hogy a gyergyói térség életében nagyon fontos a jégkorong, telt házas mérkőzések várhatók. Komoly létszámú gyermek játszik az utánpótlásban, nekik is jelentős motiváció lenne a felnőtt csapat léte.

„A klub vezetői és támogatói által megbízott képviselők bemutatták a Gyergyói Hoki Klub terveit, elképzeléseit az Erste Liga illetékesei és a versenysorozatban szereplő többi csapat számára is. A Gyergyói HK megerősítette a budapesti találkozó résztvevői számára, hogy az idén 70 éves gyergyói jégkorong a kerek évfordulóval kezdődően visszatérne a magyar bázisú bajnokságba.

Mint azt korábban több alkalommal is megírtuk, a gyergyói hokicsapat a következő szezontól visszatérne a magyarországi központú nemzetközi bajnokságba.

A szombaton reggel kiadott tájékoztatójában a klub kifejtette, az elmúlt hetek alatt Vaclav Novak sportigazgatóként kemény munkát folytatott és folytat továbbra is azért, hogy a 2018–2019-es idénytől kezdődően Gyergyószentmiklósnak olyan komoly csapata legyen, amely nem csak tisztes helytállást, hanem sikereket hozzon az előtte álló kihívásokban.

„A tervezett játékoskeretet alkotó sportolók többségével az előzetes megbeszélések megtörténtek, az eddig is piros-fehérben játszó hazai jégkorongozókkal, és az új játékosokkal is. Már megállapodásra jutottunk a szakmai stáb tagjaival is. A szerződéskötésekre a napokban kerül sor” – tájékoztattak.

Amint az egyezségek hivatalos formát öltenek, a hivatalos bejelentések is megtörténnek.

„Az utóbbi időszakban szárnyra kelt számos pletykával semmiféle formában nem foglalkozunk, meg sem erősítjük és nem is cáfoljuk a klubbal és a csapattal kapcsolatos híreszteléseket.

Nem adunk választ meggondolatlan vagy éppen rosszindulatú hangulatkeltéseknek. Energiáinkat a csapatépítésre fordítjuk, és nem arra, hogy pletykákra reagáljunk.

Szóbeszédek terjesztése helyett segítő tettekre biztatunk mindenkit, akinek fontos a gyergyói jégkorong sorsa” – hangsúlyozták.

„Az új klub- és csapatépítés az előre eltervezett ütemterv szerint zajlik, amint arra alkalmasnak látjuk a pillanatot, minden fontos fejleményről tájékoztatjuk a gyergyói szurkolókat és általában a közvéleményt” – zárta közös közleményét a Progym és a Gyergyói HK vezetősége.