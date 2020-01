Nem volt könnyű dolga a GYHK-nak a Sapientia ellen

Jelentősen megnehezítették a fiatal sapientiások a gyergyóiak dolgát. Archív • Fotó: Tamirjan Robert Photography

A Csíkkarcfalván edződő fiatal csapat kétszer is vezetett a mérkőzésen. Előbb Tódor Csaba talált be, miután a GYHK védelme korongot veszített saját kapuja mögött, majd másodszor a második harmad végén, amikor Ivácson Roland egy remekül kijátszott emberelőnyös helyzetet értékesített.

Megjegyzendő, hogy mindkét játékos a GYHK-nál kezdte a szezont, és kölcsönben szerepelnek a Sapientiánál,

ahol nyilván több játéklehetőséghez jutnak, mint amennyit az Erste Ligában kapnának.

A kettő között még a 15. percben lőtte az első gólját Malcolm Cameron együttese. A Rupert ikrek léptek ki emberhátrányban, és Ryan volt a gólszerző.

HIRDETÉS

A meccset nem meglepő módon gyergyói fölény jellemezte, de Demeter Arnold számos nagy védéssel meccsben tartotta a csapatát. Elsősorban neki, és persze a bátran küzdő zöld-fehér védelemnek köszönhető, hogy

a piros-fehérek második góljára a 45. percig kellett várni.

Ismét a Rupert testvérek voltak eredményesek, Ryan másodszor is Matt passzából talált be. A harmad közepén szerezte meg a vezetést a GYHK, a harmadik Rupert-góllal, csak épp fordított szereposztással. Végül pedig Péter állította be a 2–4-es végeredményt.

Jégkorong, Román Bajnokság, alapszakasz:

Sapientia U23–Gyergyói Hoki Klub 2–4 (1–1, 1–0, 0–3).

Gólszerzők: Tódor Csaba (5.), Ivácson Roland (39.), illetve Ryan Rupert (16., 25.), Matt Rupert (50.), Péter Zsolt (53.).

Kapura lövések: 18–39.

Kiállításpercek: 4–20 (ebből Dmitrij Pesztunovnak 10 perc fegyelmi).