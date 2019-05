Nem volt jobb Torda, ám így is legyőzte az SZFC-t

• Fotó: Barabás Ákos

Zord, hideg idő és szemerkélő eső fogadta a csapatokat a városi stadionban, a lelátón mindössze harmincan szorítottak a hazai csapat sikeréért.

Jól is kezdett az SZFC, az első percekben több nagy helyzete is volt, ám nem tudta a labdát a tordai hálóba juttatni. A kezdeti megilletődés után a vendégek is veszélyeztettek, ám Tudose rendre a helyén volt és hárított. A 26. percben pedig megtört a jég,

Dinu szánta el magát közel harminc méterről, a lövése védhetetlenül csapódott a tordai kapuba, a hálóőrnek esélye sem volt hárítani.

Nem sokkal később Vékás került ziccerbe, a labdát átemelte a kapuson, amikor ütköztek, a játékvezető sípja azonban néma maradt.