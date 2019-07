Nem változnak a bérletárak a GYHK-meccsre

A GYHK az új idényben is a tavalyi árakkal kínálja a jegyeket, bérleteket és mezeket • Fotó: Facebook/Gyergyói Hoki Klub

Emellett az augusztus 30. – szeptember 1. között esedékes Gyilkos-tó Kupa összecsapásaira, és más felkészülési meccsekre is érvényesek lesznek a bérletek. Amint megtudtuk, a GYHK több hazai edzőmeccset is tervez, de még nem végleges, hogy kik lesznek az ellenfelek, és mikor rendezik ezeket a találkozókat. Egyelőre egy edzőmeccsük biztos, augusztus 3-án Felvidéken, Léván játszanak a szlovákiai második ligában szereplő házigazda együttessel.

Még nem ismert a két bajnokság új szezonjának programja, de a Gyergyói Hoki Klub a 2019–2020-as idényben is várhatóan 25 Erste Liga és 18–20 romániai bajnoki alapszakasz-mérkőzést játszik majd hazai pályán.

Amint a gyergyószentmiklósiak tájékoztatásából kiderül, a klub nem változtatott az árakon, a Gyergyói Hoki Klub a következő idényben is a 2018–2019-es évre érvényes áron értékesíti az alapszakasz hazai mérkőzéseire érvényes bérleteket.

A GYHK bemutatta a jövő évi mezét is. Ezek megvásárlására is lehetőségük van a szurkolóknak. Ahhoz, hogy valaki az első ilyen trikókból kaphasson, az előzetesen meg kell rendelnie, legkésőbb augusztus 5-ig – figyelmeztet a GYHK közleménye. Ugyanakkor jelzik, hogy az új mezek a szezonkezdetre fognak megérkezni, és ekkortól lesznek elérhetők a szurkolók számára is. A mezek ára sem változott, egy piros-fehér (hazai) vagy fehér-piros (idegenbeli) mez ára 200 lej.

Bérletvásárlásra a GYHK gyergyószentmiklósi Stadion utcai székházában van lehetőség, naponta reggel 9 és 14 óra között, és ugyanitt lehet megrendelni a mezeket is.