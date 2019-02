Nem találja régi formáját a Sepsi OSK

• Fotó: Facebook/Sepsi OSK

A hátralevő percekben a szentgyörgyiek kétségbeesetten rohamozták McDermott kapuját, azonban csak szögletekig jutottak, az ívelgetésekkel pedig nem jártak sok sikerrel, a vendégek magas védői rendre megnyerték a fejpárbajokat.

Dan Nistor büntetőből szerzett találatával a Dinamo távozhatott a három ponttal egy olyan meccset követően, amelyen a szerencse is elpártolt a háromszékiektől, hiszen a helyzetek alapján a döntetlen talán igazságosabb lett volna.

Eugen Neagoe csapatára az alapszakasz utolsó három fordulójában rendkívül nehéz meccsek várnak, így ez a hazai vereség a felsőházi rájátszásba jutásra nézve jelentősen csökkentette esélyeiket. A piros-fehérek legközelebb február 17-én, vasárnap 17.30 órakor a Medgyesi Gaz Metan vendégeként lépnek pályára.

Mestermérleg:

Eugen Neagoe, Sepsi OSK: „Kevés helyzet volt az egész mérkőzésen, még úgy is, hogy nekünk volt két kapufánk. Nem érdemeltünk győzelmet mi sem, de a Dinamo sem. Amikor nem sikerül gólokat szerezni, nem tudsz nyerni sem. Mit számít, hogy jogos tizenegyes volt-e? Befújták, és ezzel veszítettünk, amiért nyilván csalódott vagyok. De számítottam erre a végkifejletre, és nem számítok másra a következő három mérkőzésen sem. Nincs semmi esélyünk a felsőházi rájátszásba jutni. Talán sokakat zavart a jelenlétünk az élcsapatok között, ahol most is még vagyunk, de valószínűleg már nem sokáig. Kis csapat vagyunk, nap mint nap dolgozunk, igyekszünk minél jobban játszani, és persze felvállaljuk a hibáinkat is. De nincs rendjén, hogy így dőlnek el a mérkőzések, és itt nemcsak a mai meccsre gondolok, hanem arra, ahogyan az eddig eltelt huszonhárom fordulóban kezelve voltunk. Nem vádolok senkit, de jó lenne, ha nekünk is ugyanazzal a mértékkel mérnének.”

Mircea Rednic, Dinamo: „Örülök és elégedett vagyok az eredménnyel, a mutatott játékunkkal kevésbé. Az első félidőben mi irányítottuk a játékot, lehetőségeink is voltak, de a befejezések kívánni valót hagytak maguk után. A második játékrészben vendéglátóink kiegyensúlyozottabbá tették a küzdelmet, szerencsénk is volt, hiszen kétszer is a kapufát találták el. Tudtam, hogy nagyon nehéz meccs vár itt ránk egy jó és a mienknél sokkal összeszokottabb csapat ellen, amely élvezi a közönség támogatását, és ez sokat számít. De ilyen a labdarúgás, mert ha talán nem is érdemeltek volna győzelmet, a döntetlen igazságosabb lett volna. A szerencse viszont ma nekünk kedvezett.”

Labdarúgó 1. Liga, 23. forduló, Sepsiszentgyörgy, 4000 néző:

Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–Bukaresti Dinamo 0–1 (0–0),

gólszerző: Nistor (57., tizenegyesből)

Sepsi OSK: Niczuly – De Moura, Viera, Jovanović (Ștefan, 58.), Sato – Velev, Rus, Hamed (Drăghici, 31.), Vașvari, Tandia – Szimonovszki (Mensah, 63.). Edző: Eugen Neagoe.

Dinamo: McDermott – Sorescu, Klimavicius, Grigore, Aliji – Filip, Zenke (N’Diaye, 61.), Ait Atmane (Popa, 54.), Nistor, Jaadi (Pesić, 81.) – Montini. Edző: Mircea Rednic.

Sárga lap: Hamed (19.), Viera (28.), Jovanović (55.) Ștefan (86.), illetve Zenke (46.), Ait Atman (52.), N’Diaye (65.), Montini (67.), Sorescu (82.), Aliji (90+2.).

Játékvezetők: Sebastian Colțescu (Craiova), Mircea Orbuleț (Bukarest), Bogdan Gheorghe (Bukarest).

További eredmények:

Astra Giurgiu–FC Viitorul 3–0 (1–0),

gólszerzők: Begue (28.), Alibec (51., 65.)

Dunărea Călărași–Concordia Chiajna 2–1 (1–1),

gólszerzők: Honciu (36.), Ammari (90+4.), illetve Guessan (26., tizenegyesből)

vasárnap:

18.30 Poli Iași–Medgyesi Gaz Metan

21.00 Universitatea Craiova–Kolozsvári CFR

hétfő:

17.00 FC Botoșani–FC Voluntari

20.00 Bukaresti FCSB–Nagyszebeni Hermannstadt

Román labdarúgó 1. Liga, 2018–2019-es szezon