Nem felemelt kézzel várják ellenfeleiket a kupában a székely csapatok

Küzdeni fognak saját közönségük előtt a csíkiak. Archív • Fotó: Gecse Noémi

Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke: „A lehető legkeményebb ellenfelet kaptuk, Craiovának a Kolozsvári CFR-nél is több válogatott játékosa van.

A sorsolás után azonnal felhívott a Craiova vezetősége, kérte, hogy náluk legyen a meccs, és a jegyekből származó bevétel felét nekünk adnák.

Visszautasítottuk az ajánlatot. A Dinamo elleni kupameccs előtt is mondtam, és most is elmondom, hogy számunkra, az FK Csíkszereda számára a legfontosabb a bajnokság.”

A kupagyőztest kapta az FK Csíkszereda, a bajnoki címvédőt a Sepsi OSK Kisorsolták a labdarúgó Román Kupa negyeddöntőjének párosításait. Az FK Csíkszereda az Universitatea Craiovával, a Sepsiszentgyörgyi Sepi OSK pedig a bajnoki címvédő Kolozsvári CFR-vel csatázik. Kisorsolták a labdarúgó Román Kupa negyeddöntőjének párosításait. Az FK Csíkszereda az Universitatea Craiovával, a Sepsiszentgyörgyi Sepi OSK pedig a bajnoki címvédő Kolozsvári CFR-vel csatázik.

Valentin Suciu, az FK Csíkszereda vezetőedzője: „Mint korábban is nyilatkoztam, számunkra ez a kupameccs egy bónusz, egy ajándék. Bíztam abban, hogy nem kerülünk össze Craiovával.

Nekem rossz emlékek az oltyánok elleni kupameccsek, a Sepsi OSK edzőjeként kétszer játszottunk ellenük, és mind a kétszer kiestünk.

Most ez lesz a harmadik kupameccsem edzőként az olténiai gárda ellen. Tudatában vagyunk annak, hogy ellenfelünk nagyon jó csapat, de a kupasorozatban voltak és lesznek meglepetések. Mi minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy felemelkedjünk az első ligás csapat szintjére. A szabályzat szerint házigazdák leszünk, az esti világítás megoldható, azt viszont nem tudhatjuk előre, hogy február végén milyen lesz az időjárás, milyen lesz stadionunk gyepszőnyege.”