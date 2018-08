Nem felejtették el, honnan indultak

Csoma Alpár és Csoma Ferenc, középen edzőjükkel, Kénesi Lajossal • Fotó: Czimbalmos Ferenc

Idővel mindketten teremfocizni kezdtek, így a nagypályát kicsire váltották: előbb Alpár, aztán Ferenc is a Székelyudvarhelyi SK-hoz került, ahol a 2004–2005-ös idényben megszerezték az első teremlabdarúgó-bajnoki címüket.

Ferenc (13-as mezben) többek közt a szentgyörgyi és az udvarhelyi csapatnál is megfordult. Archív • Fotó: Pál Gábor

Kénesi a két egykori tanítványáról így vélekedett: „Csomáékra büszke vagyok, mivel nem felejtették el, hogy honnan indultak, ezért is értékelem őket. Mint edző, mindig azt helyeztem előtérbe, hogy a helyi labdarúgók jól teljesítsenek, idővel jobb csapatokban is bemutatkozhassanak, nem utolsó sorban az életben is helytálljanak. Annak idején Szovátán nem volt lehetőség, hogy több korosztályt indítsunk.

Ahhoz, hogy egy csapatot helyi szinten felépítsek, be kellett iktassak korban kisebb játékosokat is, így került be Alpár előbb csereként, aki hamar kezdő lett.

Idővel mindketten elkerültek Székelyudvarhelyre, majd Marosvásárhelyre, de mindig drukkoltam nekik, figyelemmel követtem a pályafutásukat” – közölte a parajdi születésű Kénesi, aki mintegy húsz éve foglalkozik utánpótlással Szovátán.

Arra a kérdésre, hogyan látja a szovátai utánpótlás jövőjét, Kénesi elmondta: a legnagyobb gond az, hogy csak egy nyolcadik osztályos korcsoport van jelenleg a városban, míg a felnőtt csapat keretében kevés a helyi születésű.

„Egy ilyen kis városban arra kellene törekedni, hogy minél több helyi labdarúgót kineveljünk a felnőtt csapatnak, de sajnos a tehetségesebbek idővel máshova kerülnek” – fogalmazott Kénesi, aki hajdanán a Székelyudvarhelyi Haladás csapatában játszott.