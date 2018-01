Negyvenöt gólt lőttek a Sportulnak

Sima győzelmet aratott vasárnap is a Gyergyószentmiklósi Progym a Bukaresti Sportul Studențesc vendéglátójaként a román jégkorongbajnokság alapszakaszában.

Tesztmeccsek a Progym számára. A fiatalok is lehetőséget kaptak a gyergyói csapatnál • Fotó: Lukács Zsolt

Miután szombaton 25–2-re nyertek a gyergyóiak, másnap is hasonló eredményre lehetett számítani. Végül nem született ennyi gól: a fővárosiak ezúttal is csak kétszer találtak be Szabó László kapujába, míg a piros-fehérek „csak” hússzor. Tehát a Progym összesen 45 gólt lőtt a Sportulnak.

Míg az első meccsen Nikita Bucsenko kezdte el és fejezte be a gólgyártást, a vasárnapi találkozón Dimitrij Nimenko tette meg ugyanezt.

Ezúttal betaláltak a hazatérő játékosok, azaz Goga Attila és Nagy Csaba is.

A célt tehát teljesítette a Progym, begyűjtötte a hat pontot, várhatja a következő, immár reális kihívást jelentő mérkőzést, ami két hét múlva esedékes, a Steaua ellen.

Román jégkorongbajnokság, alapszakasz, szombati meccs:

Gyergyószentmiklósi Progym–Bukaresti Sportul Studențesc 20–2 (7–0, 7–1, 6–1)

gólszerzők: Dimitrij Nimenko (5., 13., 57.), Danyil Kaskov (6., 15., 28., 37.), Benedek Roland (12.), Valgyimir Alekszjuk (17.), Vitalij Kiricsenko (18., 52.), Vacláv Novak (24., 27.), Nikita Bucsenko (36., 39., 47., 53.), Elekes-Darabont Hunor (37.), Nagy Csaba (46.), Goga Attila (50.), illetve Iani Dan Jugurica (27.), Ștefan Ștefănescu (42.)

Kapura lövések: 67–25.

Kiállítások: 6 és 8 perc.

Ranglista:

1. Csíkszeredai Sportklub 68 pont (26 meccs)

2. Gyergyószentmiklósi Progym 45 (24)

3. Brassói Corona 35 (18)

4. Galaci Dunărea 32 (23)

5. Bukaresti Steaua 24 (23)

6. Sportul Studențesc 0 (22)