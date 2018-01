Negyven percig tartották a lépést a dánokkal

Bartók Donát (felugorva) és Bánhidi Bence, valamint a dán Henrik Toft Hansen és René Toft Hansen csatája • Fotó: Illyés Tibor/MTI

Ljubomir Vranjes játékosként háromszor is nyert Európa-bajnoki aranyat a svéd válogatottal (1998, 2000, 2002), edzőként viszont ez volt a debütáló mérkőzése kontinenstornán. Mint ahogy a rajtra benevezett keretből a székelyudvarhelyi Bartók Csaba fiának, Bartók Donátnak, illetve Borbély Ádámnak is ez az első nagy tornája a felnőtt válogatottban.

Támadásban és védekezésben is nagyszerűen kezdtek a magyarok, az első játékrészben többször is vezettek. Idővel a skandinávok védekezése egyre hatékonyabbá vált, védőfaluk ellen többször is tanácstalanoknak tűntek a magyar támadók.

A dánok nagyszerűen kihasználták létszámfölényes időszakaikat, míg a magyar együttes többször is pontatlan volt, így 14–12-es hátránnyal mehetett az öltözőbe.

A második félidő elején rövid ideig kettős emberelőnyben játszhatott a magyar csapat, és ismét egyenlített (16–16). Mivel ezt követően visszaesett a válogatott hatékonysága, Vranjes időt kért.

Támadásban továbbra is gyengélkedtek a magyarok, tíz perc alatt csak egyszer voltak eredményesek, és hiába küzdöttek, ebben a periódusban eldőlt a meccs (22–17).