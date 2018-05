Negyedik helyen végeztek a gyergyói lányok

Sokáig emlékezetes marad a gyergyószentmiklósi döntő. Jövőre pedig még nagyobb álmokkal vágnak neki a bajnokságnak a székely lányok • Fotó: Henter László

Tavaly óta két helyet sikerült előrelépni, a 2018–2019-es U14-es bajnokságban már „csupán” egyetlenegy lépés kell a bajnoki éremért. Hobaj Levente így számol. Az idei döntő hatalmas tapasztalatot eredményezett, ilyen szurkolást, hangulatot most először éltek át, ezt is meg kell szokni.

Elismerést, dicséretet érdemel az összes játékos, miután három mérkőzést elveszítettünk, képesek voltak talpra állni, és az utolsó két mérkőzést megnyerni. Benne volt a levegőben, hogy akár érmet is szerezhetünk, de reálisan nézve már az is nagy eredmény, hogy az első hat közé juthattunk.

Bízik benne, hogy a Gyergyószentmiklósi ISK és annak a munkaközössége, a szülők, a támogatók és a város is látja ezt az esélyt, és a lányok mellé áll a következőkben is, ahogy az elmúlt bajnokságban és a döntő megszervezése során is bizonyította ezt. Az eddigi támogatásért ezúton is köszönetét fejezte ki.

Az Olimpia lett a bajnok

A gyergyószentmiklósi döntő előtt a Sportul Studențesc tűnt a bajnokság esélyesének, de a Bukaresti Olimpia közbeszólt. Mindkét csapat simán nyerte mérkőzéseit a vasárnapi találkozásukig, ott pedig az Olimpia győzött 68–49-re.

Kosárlabda, U13-as lányok, országos bajnokság, döntő torna, Gyergyószentmiklós:

Aradi Gloria ISK–Bukaresti Olimpia SK 40–68

Bukaresti 5-ös számú ISK–Craiovai ISK 40–54

Gyergyószentmiklósi ISK–Bukaresti Sportul Studențesc 37–69 (9–25, 3–19, 11–11, 14–14), a gyergyói pontszerzők: Kercsó Anita 8, Elekes Boglárka, Kolumbán Kriszta, Ferencz Klementina, Elekes Rita 5-5, Béres Villő 4, Márton Andrea, Csergő Hortenzia 2-2, Bánfi Anett 1.

Sportul Studențesc–Arad 61–36

Olimpia–5-ös ISK 68–38

Craiova–Gyergyószentmiklósi ISK 72–51 (9–11, 24–15, 15–11, 24–14), a gyergyói pontszerzők: Csergő Hortenzia 10, Kolumbán Kriszta 9, Bánfi Anett és Béres Villő 6–6, Elekes Boglárka és Kercsó Anita 5–5, Ferencz Klementina 4, Elekes Rita, Márton Andrea és Máthé Viktória 2–2.

Craiova–Sportul Studențesc 34–47

5-ös ISK–Arad 44–42

Gyergyószentmiklósi ISK–Olimpia 24–73 (5–14, 7–17, 4–16, 8–26), a gyergyói pontszerzők: Kolumbán Kriszta 9, Máthé Viktória, Bánfi Anett, Csergő Hortenzia 3–3, Kercsó Anita, Elekes Rita, Ferencz Klementina 2–2.

Olimpia–Craiova 67–48

Sportul Studențesc–5-ös ISK 56–31

Aradi Gloria ISK–Gyergyószentmiklósi ISK 44–63 (14–13, 8–22, 13–14, 9–14), a gyergyói pontszerzők: Elekes Rita 14, Elekes Boglárka 11, Kercsó Anita 10, Béres Villő 9, Kolumbán Kriszta, Máthé Viktória 6–6, Csergő Hortenzia 5, Márton Andrea 2.

Craiova–Arad 59–44

Olimpia–Sportul Studențesc 68–49

Gyergyószentmiklósi ISK–5-ös ISK 52–44 (15–7, 15–14, 8–12, 14–11), a gyergyói pontszerzők: Kolumbán Kriszta 15, Kercsó Anita 10, Ferencz Klementina 8, Csergő Hortenzia 7, Béres Villő 6, Máthé Viktória 3, Bánfi Anett 2, Elekes Boglárka 1.

A végső rangsor:

1. Olimpia 10 pont (5 győzelem/0 vereség)

2. Sportul Studențesc 9 (4/1)

3. Craiova 8 (3/2)

4. Gyergyószentmiklós 7 (2/3)

5. 5-ös ISK 6 (1/4)

6. Arad 5 (0/5)