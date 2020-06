NB I: fiatal védő mentett pontot a Zalaegerszegnek

Sára Tiborra továbbra is számít a GYHK

Kedden este újabb korábbi játékosáról jelentette be a Gyergyói Hoki Klub, hogy jövőre is a csapat tagja marad. Sára Tibor a nyolcadik olyan jégkorongozó, aki eddig is piros-fehérben játszott és a 2020–2021-es idényben is a gyergyóiaknál folytatja a pályafutását.