Nagyot küzdött a Sirius KK, nem bírta végjátékot

Sokáig esélyesek voltak a győzelemre a vendégek, de a meccs hajrájában elfogyott az energia. Archív • Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi csapat remek kezdés után a folytatásban is tartotta vezetését, ráadásul úgy, hogy az amúgy is szűk keretében Alina Pop megsérült, de folytatni tudta, Andreea Beldian pedig törött újjal is játszott a szombati meccsen, Kolozsváron.

Szünetben három pont volt a Sirius KK előnye, majd a harmadik negyed megnyerésével kedvező helyzetből, öt pontos különbséggel várta az utolsó tíz percet.

A végjátékban több vitatott játékvezetői döntéssel azonban a hazaiak hamar javukra fordították az állást, a vásárhelyiek pedig egyre inkább fáradtak,

és már nem tudták tartani a lépést az ellenféllel, amely végül 14 ponttal nyert.

A vereség ellenére a vásárhelyi játékosok – akik közül Angel Robinson és az utóbbi időben kiegyensúlyozottan teljesítő Mészáros Kata voltak a legeredményesebbek – ezúttal bebizonyították, hogy képesek megfelelően küzdeni és jól játszani.

A Sirius KK számára még két mérkőzés maradt hátra az alapszakaszból, amelyeken ismét megkísérelheti a győzelmet: előbb hétvégén a Temesvári SCM-t fogadja, majd az Aradi ICIM vendége lesz.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, alapszakasz, 16. forduló, Horia Demian Sportcsarnok, 400 néző:

Kolozsvári Universitatea–Marosvásárhelyi Sirius KK 85–71 (14–20, 17–14, 20–22, 34–15)

Universitatea: Samburska 29 (5x3), Vorpahl 12 (1x3), Ghizilă 10 (2x3), Părău 10, Kalusic 9, Taylor 8, Thompson 7, Voica, Lovász, Maxim. Edző: Dragan Petricevic.

Sirius KK: Robinson 16, Mészáros 16, Mitov 14 (1), Radovic 13 (1), Pop 7 (1), Gál 3 (1), Radu 2, Beldian. Edző: Ionel Brustur

Vezették: Cristian Trofim, Alina Dekany (mindketten Temesvár), Andrei Bădilă (Bukarest).

További eredmények a 16. fordulóból:

Temesvári SCM–Gyulafehérvári CSU 77–68 (19–18, 23–21, 21–12, 14–17)

Aradi ICIM–CSBT Alexandria 69–66 (8–16, 20–17, 21–16, 20–17)

Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC–Brassói Olimpia 89–52 (18–13, 23–16, 20–13, 28–10)

A Szatmárnémeti CSM szabadnapos volt.

Ranglista:

1. Sepsi SIC 28 pont (14 győzelem/0 vereség)

2. Szatmárnémeti 24 (10/4)

3. Alexandria 22 (8/6)

4. Gyulafehérvár 21 (6/9)

5. Arad 20 (6/8)

6. Brassó 20 (7/6)

7. Kolozsvár 20 (6/8)

8. Temesvár 19 (5/9)

9. Marosvásárhely 15 (1/13)

A Galaci Phoenix kiszállt a bajnokságból, eredményeit törölték.