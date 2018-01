Nagyot küzdöttek a gyergyószéki teremfocisok

Helytálltak a székely csapatok, nem adták könnyen a bőrüket. Archív • Fotó: Gergely Imre

Nagyváradon lépett pályára az Inter Gyergyó, Buzăuban a Remetei Kereszthegy. Utóbbi gárda meccsén a házigazda Luceafărul az első félidőben 6–1-re is vezetett, de a vendégek nem adták könnyen a bőrüket.

A román teremlabdarúgó-bajnokság Facebook-oldalán is közvetítették a találkozót, a nézők pedig egy nem mindennapi feltámadásnak lehettek szemtanúi.

A mindent egy lapra feltevő remeteiek fél perccel a mérkőzés vége előtt már egy gólra, 7–6-ra jöttek fel, de a maradék idő nem volt elég az egyenlítéshez.

A csapatvezető Pál Norbert elmondta, két 18 éves játékos is volt soraikban, de ennek ellenére is sikerült megnehezíteni a jóval erősebb kerettel rendelkező házigazdák feladatát. Sőt, az ifik maguk is a remeteiek erősségeinek bizonyultak.

Kiemelte még a kapus Nagy Zsombor teljesítményét is, aki számos nagy védéssel tartotta meccsben a csapatot.

Döntetlen a Dinamo Leonardóval

A hosszú út ellenére jó játékot mutatott be az Inter Gyergyó a Nagyváradi Dinamo Leonardo vendégeként. Az első félidőben hamar előnyt szereztek a zöld-narancssárgák, és 3–1-es vezetéssel vonulhattak pihenőre.

A szünet azonban a házigazda nagyváradiaknak jött jól, akik a hazai pálya előnye mellett a játékvezetők jóindulatát is élvezhették. 4–2-es gyergyói előnynél

az Internek egymás után fújták a szabálytalanságokat, annyira, hogy már a félidő közepén összegyűlt a hat hibapontjuk.

A házigazdák így tízméteres büntetőt lőhettek, ebből egyenlítettek 4–4-re. Hogy ez megtörténhetett, az is kellett, hogy az Inter Gyergyó számos óriási gólszerzési lehetőséget hagyjon ki.

Ez a rossz sorozat a mérkőzés hajrájában sem szakadt meg, amikor a döntetlen állás ellenére vészkapusos taktikára állt át a gyergyószentmiklósi együttes. A labda sehogy sem akart a hálóba kerülni, így 4–4 maradt a végeredmény.

Teremlabdarúgás, 2. Liga, 12. forduló:

Nagyváradi Dinamo Leonardo–Gyergyószentmiklósi Inter Gyergyó 4–4 (1–3),

a gyergyói gólszerzők: Berecz Norbert 2, Cioată Flavius és Péter András 1–1.

Luceafărul Buzău–Gyergyóremetei Kereszthegy 7–6 (6–1),

a remetei gólszerzők: Abraham ilie 2, Cătălin Doltea, Balázs István, Ferencz Balázs, Balázs Kercsó Botond 1–1.

A forduló további eredményei:

Futsal Ceahlăul Piatra Neamţ–Kézdivásárhelyi KSE 6–6 (3–3)

Fortius Buzău–Segesvári Pro Tineret 10–1 (4–0)

Brassói Colţea–Bukovina Vîcov 6–9 (3–2)

Dévai West–Kolozsvári Clujana – vasárnap, 16.30.

A rangsor:

1. Kolozsvár 27 pont

2. Kézdivásárhely 23

3. Luceafărul 22

4. Piatra Neamț 20

5. Vîcov 18

6. Fortius 18

7. Brassó 17

8. Déva 17

9. Inter Gyergyó 13

10. Nagyvárad 8

11. Remetei Kereszthegy 7

12. Segesvár 1.