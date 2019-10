Nagybányán hagyta a pontokat az SZFC

Kihalt lelátók előtt csapott össze a két együttes • Fotó: Kovács Attila

Borús, hűvös időben, kevés néző, nagyjából hetven ember előtt rendezték a mérkőzést, melynek elején sokkal aktívabb volt az SZFC, az első tíz percben több nagy lehetőséget dolgozott ki: előbb Dinu távoli beívelését ütötte a hazai kapus Jakab elé, akinek lövését sikerült védenie, majd ismét Jakab került reflektorfénybe, ám távoli lökete kevéssel kerülte el a kaput.

Szépen, bátran játszott az SZFC, ha megszerezte a labdát, sokpasszos játékkal éítette fel támadásait. A 23. percben ez első igazán nagy hazai lehetőség gólt eredményezett, ám a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. A folytatásban Somogyinak is egyre több dolga akadt, hiszen Nagybánya feljebb tolta vonalait és letámadással próbált labdát szerezni.

Így többször is ellentámadást indíthatott az SZFC, a legnagyobb helyzet pedig a 43. percben maradt ki, Dinu a szélen kicselezett három ellenfelet, majd beadta a röviden érkező Taciucnak, a kapus nem tudja megfogni a labdát, ám az udvarhelyiek játékosa nagy ziccerben a hálóőrbe lőtte a játékszert.

A szünet előtt pedig megszerezte a vezetést a Minaur, Stăncuțu hátra passzát csípte el Lemac és gólt szerzett.

Jól kezdték a második félidőt a hazaiak, több lehetőséget is kidolgoztak, ám nem sikerült áttörniük az SZFC védelmét. Aztán a vendégeken volt sor, hogy veszélyeztessen, kétszer is közel járt a gólhoz, előbb Dinu lövése csattant a kapufán, majd Taciuc kapott jó passzt Iovutól, ám 14 méterről nem tudta legyőzni a nagyszerű napot kifogott Dombrádi Balázst. És ahogy lenni szokott, ha az egyik csapat nem rúgja be a helyzeteit, a másik be fogja, a 65. percben Bedea futott el a labdával majd 16 méterről óriási leverős gólt lőtt.

Demény Norbert edző cserékkel próbálta meg felfrissíteni csapata játékát, ám a friss emberek sem tudták feltörni a nagybányai védelmet.

„Bosszantó, hogy a helyzeteinket ezúttal sem tudtuk berúgni. Az ellenfél könnyű gólokat lőtt, az elsőt helyzet nélkül szerezték, hiszen mi adtuk oda nekik a labdát. A második találat egy nagyszerű egyéni akció után történt, a félpályától megindulva három játékosunkat kicselezve lőtt gyönyörű gólt. Jobb csapattal találkoztunk, stabil, jó egyénekből álló együttes a nagybányai.

Volt esélyünk arra, hogy a magunk javára billentsük a mérleg nyelvét, de nem éltünk vele

– összegzett Demény Norbert edző.

A következő fordulóban, pénteken 15 órakor a sereghajtó Alsógáldi Industria látogat Székelyudvarhelyre.

Labdarúgó 3. Liga, 7. forduló:

Nagybányai Minaur–Székelyudvarhelyi FC 2–0 (1–0),

gólszerzők Lemac (45.), Bedea (65.).

SZFC: Somogyi – Marucza, Crișan, Stăncuțu (Györgydeák, 76.), Berkeczi, Izmană, Jakab (Vékás, 77.), Pál (Kovács, 63.), Taciuc, Dinu és Iovu.

Labdarúgó 3. Liga, 2019–2020-as szezon, 5-ös csoport - 7. forduló