Nagy lehetőség küszöbén a Sepsi OSK

Eugen Neagoe és Abud Omar bízik a győzelemben • Fotó: Sántha Imre

Az alapszakasz utolsó előtti játéknapján, pénteken este nyolctól a Sepsi OSK a Konstancai Viitorult látja vendégül. A piros-fehérek eddig két ponttal többet gyűjtöttek riválisuknál, és a bajnoki rangsor ötödik pozícióját foglalva el, két hellyel megelőzik Gheorghe Hagi csikócsapatát.

A két együttes tavaly októberi találkozóján a Sepsi OSK nagy küzdelemben 3–2 arányban győzött a tengerparton, és a péntek esti mérkőzésen is a három pont megszerzésére készül.

A két évvel korábban bajnoki címig jutó Viitorul jelenleg rendkívül gyenge formát mutat, legutóbbi hat meccsükön nem sikerült betalálniuk az ellenfél kapujába.

Eugen Neagoe, a Sepsi OSK vezetőedzője ennek ellenére óvatosságra intett, mert a nagyrészt fiatalokból álló konstancai csapatot képesnek tartja arra, hogy azonnal kihasználja az ellenfél hibáit, és gólokkal büntesse a figyelmetlenséget. A szakember szerint ez a párharc nem döntő fontosságú, de győzelmük esetén nagy lépést tehetnek a felsőházi rájátszásba jutásért.

„Két forduló maradt még az alapszakaszból, és a bajnokság két nagyon jó csapatával kell megküzdenünk. A legfontosabb azonban most a Viitorul elleni találkozó, mert ha az ősszel le is győztük őket, a bajnokság legjobb csapatai közé tartozik. De bízom abban, hogy jó játékkal most is megszerezhetjük a három pontot.

Hazai pályán játszunk, a stadion biztosan megtelik, és a szurkolóink mellettünk lesznek. Mindenki meggyőződhetett eddig arról, hogy ez a csapat megérdemli, hogy a felsőházba jusson.

Azok a játékosok, akik ebben az idényben pályára léptek, teljesítették a kötelességüket, és megérdemlik, hogy ennek a csapatnak tagjai legyenek” – fogalmazott Eugen Neagoe, a Sepsi OSK vezetőedzője.