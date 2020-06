Nagy Csabával is hosszabbított a GYHK

A 36 éves védő a GYHK keretének tagja maradt • Fotó: Keresztes Zoltán

A klub Facebook-oldalán közzétett keddi közlemény így fogalmaz: „Nagy Csaba felveszi a küzdelmet a fiatalokkal, és bebizonyítja, hogy igenis hasznára tud lenni a csapatunknak. Tapasztalatára, képességeire szüksége van a Gyergyói Hoki Klubnak, és biztosak vagyunk benne, hogy elszántsága, harcossága továbbra is kivívja a játékostársak és ellenfelek tiszteletét.”

Nagy Csaba a GYHK első erste ligás szezonjában a csapat egyik erőssége volt, 21 pontot tett a közösbe. A múlt év nem sikerült a legjobban számára, de miként a szurkolók remélik és a klub közleménye is fogalmaz:

„meg fogja mutatni, hogy mire is képes valójában”.



Nagy Gyergyószentmiklósról még ifiként került Magyarországra, ahol az Újpest színeiben játszott és az U20-as magyar válogatottban is helyet kapott. 2008-ban tért haza, majd tíz éven át Brassóban jégkorongozott. A sárga-kékek csapatkapitánya volt, Románia Kupát és bajnokságot is nyert. Most azért küzd, hogy szülővárosa színeiben is trófeákat nyerjen.



Nagy Csaba a GYHK tizennyolcadik bejelentett játékosa.