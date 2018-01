Műteni kellett Ruczuj Gellért kezét

Ruczuj Gellért kapus. A csíki hálóőr – sajnos – nem védhet a következő hetekben • Fotó: Gecse Noémi

Két kapussal utazott magyarországi és ausztriai középszakaszbeli mérkőzéseire a Csíkszeredai Sportklub: Ruczuj Gellérttel és Onodi Ottóval. A vasárnap esti meccsre készülve, a felszerelés előkészítésekor Ruczuj Gellért egy dekorkéssel (szikével) véletlenül elvágta a bal kezét, a hüvelykujj és a mutatóujj közötti részen.

Először azt hittük, egy kisebb sérülés, de hamar kiderült, nagyon súlyos a dolog. Kórházba szállították, ahol Gellért másfél órás műtéten esett át, és több hetes kihagyásra kényszerül

– tudtuk meg Hozó Leventétől, a csíkiak másodedzőjétől.

HIRDETÉS

„Sajnos az átigazolási időszak lejárt, csak alulról, az ificsapatból hozhatunk fel kapust. Az U18-as együttesben van két kapus, 17–18 évesek, de azzal is kell számolni, hogy nekik is vannak bajnoki mérkőzéseik, ők is érdekeltek a magyar és a román bajnokságban.

A román bajnokságban használhatjuk Csiszer Elődöt az öregfiúcsapatból, ő le van igazolva hozzánk, de nem szerepel az Erste ligás listán.

Ruczuj Gellértnek három hét teljes szünetet írtak fel az orvosok, utána kezdődhet a rehabilitáció” – mondta el Hozó.

A kedd esti, Fehérvári Titánok elleni találkozón is az egyik mezőnyjátékos fog beöltözni kapusnak – tudtuk meg Hozótól.