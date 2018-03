Múltról, jelenről és jövőről Leo Gudassal, a Csíkszeredai Sportklub edzőjével

• 2018. március 27., 15:48 • utolsó módosítás: 2018. március 27., 16:36

Lassan másfél éve, hogy a cseh Leo Gudas tölti be a Csíkszeredai Sportklub vezetőedzői tisztségét. Irányítása alatt nagyon sokat fejlődött a csapat: begyűjtött egy Román Kupát, bronzérmes lett az Erste Ligában és most a román bajnoki címet szerezné meg. Kedden meg is teheti az első lépést ennek érdekében, az egyik fél négy nyert mérkőzéséig tartó párharcban először hazai pályán fogadja a Brassói Coronát. A találkozó előtt a szakemberrel a múltról, jelenről és jövőről beszélgettünk. Az interjút kolléganőnk szlovák nyelven készítette.