Ez még sokba kerülhet a Unitednek

• Fotó: Facebook/Southampton FC

Ole Gunnar Solskjaer 1999-ben hosszabbításban lőtt gólt a BL-döntőben és ezzel szerezte meg a trófeát a Manchester United. Most edzőként élhette át, hogy a legrangosabb kupaszereplés lehetősége egy, a ráadásban kapott gól miatt válik kétségessé. Hétfő este a Southampton volt a vörös ördögök vendége, és a 2–2-es állás a 96. percben alakult ki.

HIRDETÉS

A vendégek szereztek vezetést, majd még az első félidőben fordított az MU, a másodikban pedig úgy tűnt, végig tartani tudja az egygólos előnyt. A meccs hajrájában a szentek vették át az irányítást, De Gea nagy védéseire is szükség volt, de aztán a hosszabbítás hatodik percében Obafemi egy szöglet után belőtte a második gólt.

Fájó lehetett ez a manchesteriek híveinek. Korábban még arra számíthattak, hogy a városi rivális City az európai színtérről való kizárás sorsára kerül, így a Premier League 5. helye is elég lehet a Bajnokok Ligájába jutáshoz. Azonban a nemzetközi Sportdöntőbíróság hétfői ítéletével helybenhagyta a City fellebbezését.

A Southampton ellen elhullatott két pont miatt az 5. helyen ragadt Unitednek alaposan lecsökkentek a BL-esélyei.

Persze, még nem kell lemondania erről. A hátralevő 3 fordulóban még megelőzheti a jelenlegi 3. Chelsea-t, vagy a 4. Leicestert. Reménykedhet még abban is, hogy az idei Bajnokok Ligáját a még versenyben lévő két angol csapat egyike, a Manchester City, vagy a Chelsea nyeri meg, és így az 5. helyről őt is magukkal viszik a jövő évi sorozatba. És persze még az Európa Liga-győzelem is meglehet az Unitednek, ami szintén BL indulást ér.

Premier League 35. forduló:



Manchester United–Southampton 2–2

Gólszerzők: Rashford (20.), Martial (23.), illetve Armstrong (12.), Obafemi (90+6.)

Szerdán:

22.15 Chelsea–Norwich