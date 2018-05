Mindkét válogatottban lesznek székely legények

Varga Károly, az FK Csíkszereda és a Székelyföld Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója. Archív • Fotó: Veres Nándor

– Hogyan sikerült Székelyföldre hozni ezt a meccset, kinek köszönheti ezt a mérkőzést Csíkszereda, és milyen hozadéka lehet ennek a találkozónak?

– A kezdeményező, illetve ötletgazda Szondy Zoltán, az akadémia elnöke volt. Az ő koordinálásával több egyeztetésre is sor került vezetői szinten, de ezen túlmenően

a mérkőzés létrejötte szerintem azt is jelzi, hogy immáron magyar és román oldalon is elismerik a régióban folyó szakmai munkát, amit bizonyít az is, hogy az elmúlt időszakban jó néhány játékosunk lépett pályára a két ország korosztályos válogatottjaiban.

Véleményem szerint a mérkőzés legfőbb üzenete az lehet, hogy a reményeink szerint szép számban kilátogató székelyföldi fiatalok a saját szemükkel is láthatják, kitartó és kemény munkával immáron nekik is elérhető a hőn áhított címeres mez.

– Van székelyföldi játékos a két keretben? A Székelyföld Labdarúgó Akadémia fiatal labdarúgói közül ki kapott meghívást a magyar vagy a román válogatottba?

– Nagy örömmel és büszkeséggel mondhatom, hogy mindkét válogatottban képviselve lesz Székelyföld, a román csapatban Albu Attila és Szín Ferenc, míg a magyar oldalon Csala Róbert és Gergely Botond képviselheti a régiót.

– Ön szerint mire számíthat a közönség, a 15 éves futballistáktól mi az elvárás?

– Én is kíváncsian várom az összecsapást, ahol vélhetően képet kaphatunk majd, hogy hol tart a két ország utánpótlása. Ebben a korban már mind technikailag, mind taktikailag olyan képzettséggel kell rendelkezniük a fiataloknak, ami magas szintű csapatjátékot tesz lehetővé, így azt gondolom, minden adott ahhoz, hogy a kilátogató nézők egy színvonalas és izgalmas összecsapást tekinthessenek meg a csíkszeredai stadionban.