Mindenki szerint több volt a székely válogatottban

Magyarok a magyarok ellen. Kárpártalja mellé állt a szerencse • Fotó: Pál Árpád

Székelyföldnek a tavalyi Európa-bajnokságon szerzett bronzérem után most meg kellett elégednie a negyedik hellyel, ám a játékosok és szakmai vezetőik szerint előrébb kellett volna végeznie a csapatnak.

„Több volt bennünk, ezt igazolja a kisdöntő is, hogy az előző két Európa-bajnokságon aranyérmes Padániával sikerült egy jó meccset játszanunk. Örülök annak, hogy a csoportbeli vereség után, amit könnyen odaajándékoztunk nekik, most sokkal jobban játszottunk, nekünk volt több lehetőségünk. A büntetőkhöz már szerencse is szükséges, ám azok során is eldönthettük volna a meccset, de nem sikerült. Köszönettel tartozunk a kluboknak, amelyek ideadták játékosaikat, gondolok itt elsősorban az FK Csíkszeredára és a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-ra.

Most volt egy jó összefogás a székelyföldi klubok között. Elégedetteknek kell lennünk ezzel az eredménnyel, hiszen kijutottunk a következő Európa-bajnokságra.

Remélem, hogy a klubok közti összefogás és a válogatott teljesítménye is olyan szintre jut, hogy a továbbiakban még eredményesebbek leszünk” – foglalta össze a vébét Jakab Zoltán, a válogatott szakmai igazgatója.

A székelyek csapatkapitánya, Csizmadia Csaba sem értette, hogy a sok lehetőség ellenére miért nem sikerült gólt lőni az olaszoknak. „Az első csoportmeccsen még a fáradtságra fogtuk, hogy nem rúgtuk be a helyzeteket, nem gondoltam volna, hogy ez az egész tornán így lesz.

Nagyon sok lehetőséget kihagytunk, és ez a fociban előbb-utóbb megbosszulja magát. Jobban kellett volna koncentrálnunk. Nagyképűség nélkül mondom, hogy a helyzetek alapján nekünk kellett volna a világbajnokoknak lennünk.

Mindenképpen előrelépés ez a vébé, de hiányérzetem is van, hiszen a csapatban sokkal több volt, mint ami kijött” – összegzett a marosvásárhelyi származású középhátvéd.