Minden pontot elvitt Csíkból a Dinamo

Az FK Csíkszereda U19-es és U17-es csapata is vereséget szenvedett hazai pályán szombaton a labdarúgó Elit Liga alapszakaszának 9. fordulójában.

Jó iramú, színvonalas mérkőzés volt U19-es együttesek összecsapása. A székelyföldiek piros-feketében játszottak • Fotó: Pinti Attila

Az U19-es korosztályban a csoport éllovasaként érkezett Csíkszeredába a Dinamo, és ezt a pályán is bizonyította, jó iramú, tiszta futballal nyert 4–1-re a házigazda FK ellen a Márton Áron és a Segítő Mária gimnáziumok mögötti műgyepes pályán.

Nagyon erős ellenféllel találkoztunk, a mi csapatunkban öt helyen kellett cserélni az elmúlt forduló kezdőcsapatához képest.

Van aki a válogatottban, vagy épp a felnőtt keretben volt, de sérültünk is volt, aki nem tudott a mai mérkőzésen a rendelkezésünkre állni. Így is bizakodó voltam és ha jobban le tudjuk kezelni a bal oldali támadójukat, akkor talán egy pozitív eredményt is elérhettünk volna.