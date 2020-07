Milánói segítséget kapott a Juventus

Nyert és előzött a Milan • Fotó: AC Milan/Twitter

Tovább folytatódhat a Juventus hegemóniája az élvonalbeli olasz labdarúgó-bajnokságban. Az „öreg hölgy” a 30. forduló szombati játéknapján közelebb került az egymást követő kilencedik bajnoki címéhez, ami összességében a 36. lehet a Serie A-ban.

Nyolc körrel a vége előtt hét pont a címvédő előnye, ami ugyan nem behozhatatlan, de elnézve a listavezető formáját, esélytelennek tűnik, hogy a Lazio vagy az Inter előzni tudjon a hajrában.

A torinói derbin Maurizio Sarri legénysége könnyedén elintézte a városi riválist. Ez már sorozatban a negyedik olyan bajnoki volt, amelyen Dybala és Cristiano Ronaldo is betalált a Juventusnál.

A portugál sztártámadó 43. próbálkozására tudott gólt lőni szabadrúgásból, ezzel viszont az 1960/61-es szezon után ő lett az első játékos a klubnál, aki eljut 25 bajnoki gólig.

A rekordot az olasz-argentin csatár, Omar Sívori tartotta.

A Serie A góllövőlistáját vezető Ciro Immobile sárga lapos eltiltás miatt kihagyta a Lazio–AC Milan rangadót, a hazaiak pedig igencsak megérezték kiváló csatáruk hiányát. A vendégek a 34. percben már kettővel vezettek az Olimpicóban, Calhanoglu akció- és Ibrahimovic büntetőgóljánál is kissé melléjük pártolt a szerencse. A „sasoknak” semmi nem akart összejönni, a meccset végül Rebic döntötte el, de akár nagyobb is lehetett volna a különbség.

A Milan rövid időn belül mindkét fővárosi együttest legyőzte, és a Napolit megelőzve feljött a még európai kupaindulást jelentő hatodik helyre. A nápolyiak vasárnap este az AS Romát látják vendégül.

Szintén szombaton a jó formában lévő Sassuolo sokgólos meccsen verte a kiesőzónás Leccet.

Serie A, 30. forduló, szombati játéknap:



Juventus FC–FC Torino 4–1 (2–1)

Gólszerzők: Dybala (3.), Cuadrado (29.), Ronaldo (61.), Djidji (87., öngól), ill. Belotti (45+6., büntetőből)

US Sassuolo–US Lecce 4–2 (1–1)

Gólszerzők: Caputo (5.), Berardi (63., büntetőből), Boga (78.), Müldür (83.), ill. Lucioni (27.), Mancuso (67., büntetőből)

SS Lazio–AC Milan 0–3 (0–2)

Gólszerzők: Calhanoglu (23.), Ibrahimovic (34., büntetőből), Rebic (59.)

Vasárnap:

18.15 Inter Milan–Bologna FC (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

20.30 Brescia–Hellas Verona

20.30 Cagliari–Atalanta BC (Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Sport)

20.30 Parma–Fiorentina (Telekom Sport 4)

20.30 Sampdoria–Spal 20.30 Udinese–Genoa

22.45 SSC Napoli–AS Roma (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)