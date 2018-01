Miklós Edit elájult a célba érkezés után

Már a cél előtt rosszul lett a csíkszeredai síző • Fotó: Facebook/AUDI FIS SKI Weltcup Bad Kleinkirchheim

A februári téli olimpiára készülő magyar versenyző az utolsó kapunál rontott, áthaladt a célvonalon, majd rögtön eszméletét vesztette, és a hátán többször megpördülve mozdulatlanul hevert el a havon.

Rövid idő múlva magához tért a csíkszeredai síző, a segítségére érkező mentők hordágyra tették és kórházba vitték.

Az Nso.hu beszámolója alapján „a visszajátszásokból azt lehetett látni, hogy két kapuval a vége előtt fájdalmasan eltorzul az arca, és a jobb lábát fel is emelte. Az utolsó kaput is tudatosan kerülte inkább ki, de a célvonalon áthaladva talán már nem volt eszméleténél a fájdalomtól, ezért is rogyott össze.”