Mihalcea tizenkét gólt dobott a Potaissának

• Fotó: Barabás Ákos

Hiányos kerettel vágott neki a találkozónak a házigazda együttes, ugyanis a kézilabda Európa-bajnokságon szerepel a csapat fehérorosz kapusa, Vjacsaszlav Szaldacenka, és jobbszélsője, Makszim Baranau is.

Szadovij kivételével a többiek viszont jelen voltak a találkozón, és mindenki játéklehetőséget is kapott.

Da Rosa védte az udvarhelyiek hálóját az első félidőben, Buzogány pedig a másodikban. Mindketten jól teljesítettek. A túloldalon pedig Varó Lajos mellett (korábban az SZKC-nál is játszott) egy ismerős név állt be a kapuba, mégpedig Ionuț Irimuș, aki korábban a Bukaresti Dinamónál „őrködött”. Sajtóinformációk szerint a fővárosiak pénzügyileg nem állnak a helyzet magaslatán, lehet hogy nagyon meggyengül a csapat a téli szünetben.

Djukics távollétében Kuzmanoszki vette át az udvarhelyi csapat irányítását, így amellett, hogy játszott, az utasításokat is ő osztotta ki társainak.

Jól kezdték a mérkőzést a hazaiak, három góllal is elhúztak az elején, és egy percig sem engedték ki kezükből az irányítást. Szünetben csak kettővel vezetett az SZKC, a második játékrészben pedig hattal is elhúzott, de több hiba is becsúszott a támadásban, így a Potaissa mindig felzárkózott. Egyenlíteni azonban nem tudott a tordai gárda, végül pedig 34–30-ra nyert a KC.

A találkozón az udvarhelyiektől Andrei Mihalcea volt a legeredményesebb, összesen 12 gólt dobott.

Szombaton a két vendégcsapat mérkőzik meg egymással, vasárnap délben pedig az udvarhelyiek és a CSM Focșani összecsapásával ér véget a tesztmeccsek sora.

Férfi kézilabda, felkészülési torna, székelyudvarhelyi sportcsarnok:

Székelyudvarhelyi KC–Tordai Potaissa 34–30 (18–16),

a hazaiak gólszerzői: Mihalcea 12, Szőke és Tálas 6–6, Balázs, Csog, Ghiță és Kuzmanoszki 2–2, Dragas és Fekete 1–1.

Hétméteresek: 7/6, illetve 2/1.

Kiállítások: 10 és 4 perc.

További program: szombaton 17 órától Tordai Potaissa–CSM Focșani és vasárnap 12 órától Székelyudvarhelyi KC–CSM Focșani.