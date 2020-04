Menesztették tisztségéből a korábbi magyar és román válogatott kézilabdázót

Mátéfi Eszter. Archív • Fotó: Wikipédia

A Maros megyei, mezőbándi születésű Mátéfi Esztert három kollégájával együtt (Sebestyén Ágnessel, az utánpótlás-szakág technikai vezetőjével, Krepsz Mónikával, a TAO-elszámolásokért felelős sportmunkatárssal, és Kardos Ferenc gazdasági irodavezetővel) menesztették azzal az indokkal, hogy a „koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli egészségügyi és gazdasági helyzet, a Magyar Kormány ezzel kapcsolatos kormányrendeletekbe foglalt korlátozó intézkedései, valamint a Magyar Kézilabda-szövetség határozatai következtében munkaviszonyának fenntartása, a szerződése jelenlegi feltételeivel, elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné vált.”

A Dunaújvárosi Hírlap beszámolója alapján azonban a klub felvásárlásán dolgozó, de hivatalosan még nem tulajdonos cégcsoport áll valójában a döntés mögött. A lap önkormányzati forrásai szerint egyébként a város vezetésével tárgyaló „befektetői kör” képviselője az a Klivinyi Zoltán lehet, akinek kiemelt szerepe van a jelenlegi helyzet irányításában. Érdekesség viszont, hogy a lap értesülései szerint Klivinyi korábban Mátéfival is egyeztetett, akinek azt mondta, hogy a jövőben is számít a munkájára, amelyben a többi között benne volt a csapat új edzőinek szakmai segítése is.

A történet azonban visszanyúlik egészen 2019. november végére. Történetesen egy hónap híján fél évvel ezelőtt kezdeményezte Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester és Mátyás Gábor, a dunaújvárosi klub munkáltatói jogkört gyakorló ügyvezetője, hogy Mátéfi Eszter a társaság gazdasági helyzetére való tekintettel egyezzen bele fizetésének ötven százalékos csökkentésébe. Ezt a szakmai igazgató méltatlannak érezte, és nem fogadta el. Továbbá, Mátéfiék az elmúlt napokban több levelet is kaptak a klub vezetőségétől, ezekből egyértelműen kitűnik, hogy nemcsak a vírushelyzet idejére akartak csökkenteni a kötelezettségeiken.

Mátéfi Eszter pályafutása



Marosvásárhelyen kezdte pályafutását a Mureșul csapatában, amellyel román bajnok és kétszeres kupagyőztes volt. 1985-től 1991-ig százharminc alkalommal szerepelt a román válogatottban. Csapatával az 1986-os hollandiai világbajnokságon ötödik, az 1993-as vb-n negyedik helyezett lett. Miután marosvásárhelyi anyaegyesülete megszűnt, 1992 januárjában a Debreceni Vasutashoz igazolt, 1993 nyarától a Rába ETO csapatkapitánya volt. További csapatai: Debreceni Vasutas (1992–1993), Győri ETO (1993–1997), Dunaferr (1997–1999).



1995-ben megkapta a magyar állampolgárságot. Tagja volt az osztrák–magyar világbajnokságon ezüstérmes, valamint az 1996-os atlantai olimpián harmadik helyezett magyar együttesnek (mind az öt meccsen játszott, 35 gólt szerzett). 1997 őszén lemondta az Európa-bajnoki szereplést, a Dunaferr Sport Egyesülethez igazolt át. A válogatottban 1998 tavaszán szerepelt utoljára. 1998-ban az EHF-kupa, 1999-ben a Bajnokok Ligája győztese lett a Dunaferrel. 1999-ben vonult vissza a versenyzéstől.



Visszavonulása után a dunaújvárosi serdülők szakvezetője, majd 2000 nyarától a felnőtt csapat segédedzője lett. 2003-tól az ifjúsági, 2005-től a női junior válogatott edzője volt, majd 2009. július 22-én kinevezték a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitányává. 2011 novemberében a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia vezetőedzőjének választották. Ezt a feladatát 2015 októberéig látta el, majd 2016 nyarától 2018 januárjáig az élvonalbeli Kisvárdai KC edzője volt – olvasható a Wikipédián.