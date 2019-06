Megyei bajnok a Gyergyószentmiklósi VSK

A Gyergyószentmiklósi VSK 2–1-re győzött Nagygalambfalván, és így kettős győzelemmel, 8–1-es összesítéssel szerezte meg a Hargita megyei 4. liga bajnoki címét. Ezzel azonban még nem mehet pihenőre a csapat, sőt a gyergyói foci történetében is kiemelkedően fontos meccsek jönnek. Készülhetnek az osztályozóra a 3. ligába jutásért.

Ilyés Róbert győztes góllal búcsúzott a gyergyói csapattól. Korábbi felvétel • Fotó: Forrás: Gyergyói VSK

A Hargita megyei 4. liga keleti és nyugati csoportjainak győztesei a Gyergyószentmiklóson rendezett, és az akkori házigazdák által 6–0-ra nyert döntő mérkőzés visszavágóját vívták vasárnap délután.

Nehéz dolga volt mindkét csapatnak, a nagy hőség tette nehézzé a dolgukat.

Többször is szünetet rendelt el a játékvezető, hogy a játékosok vizet ihassanak, hidratálhassák magukat. A hőség ellenére derekasan küzdöttek a felek, de ilyen körülmények között nagy iram nem volt elvárható.

Inkább a vendégeknek voltak helyzeteik, de nem sikerült gólt szerezniük egészen a 75. percig, amikor Andrei Țepeș találata törte meg a gólcsendet.

A gól után megélénkült a játék is, a mintegy 100 hazai és a VSK-t elkísérő 20 néző két újabb találatot is láthatott az utolsó percekben. Gergely Tibor egyenlített a nagygalambfalvi szurkolók örömére, majd rögtön utána Ilyés Róbert állította be a végeredményt.

Ilyés Róbert számára lehet, hogy emlékezetes marad ez a gól,

hiszen valószínűleg labdarúgó pályafutásának utolsó hivatalos mérkőzésen szerzett találata volt.

A Gyergyói VSK természetesen nagyon szeretné, ha segítségükre lehetne a Szeben megyei bajnok Sellemberk ellen június 15-én és 22-én esedékes osztályozó meccseken is és tovább növelné góljai számát, de ennek kicsi az esélye, mivel Ilyés most már a Sepsi OSK-nál kezdődő segédedzői munkájára kell összpontosítson.

Ilyés Róbert számára nagy kihívás a Sepsi OSK Székely edzőpáros készíti fel a következő idényben a román labdarúgó 1. Liga egyetlen székelyföldi csapatát. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK vezetőedzője az udvarhelyszéki születésű László Csaba, másodedzője pedig a csíkszeredai Ilyés Róbert lesz.

Labdarúgás, Hargita megyei 4. liga, döntő, 2. mérkőzés:

Nagygalambfalvi SE–Gyergyószentmiklósi VSK 1–2 (0–0),

gólszerzők: Gergely Róbert (87.), illetve Andrei Țepeș (75.), Ilyés Róbert (88.)

Megyei bajnok a Gyergyószentmiklósi VSK 8–1–es összesítéssel.